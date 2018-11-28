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محافظ الشرقية ونائب وزير الصحة يفتتحان وحدة غسيل كلوى جديدة بمستشفى ديرب نجم

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:58 ص
محافظ الشرقية ونائب وزير الصحة يفتتحان وحدة غسيل كلوى جديدة بمستشفى ديرب نجم افتتاح وحدة الغسيل الكلوي
الشرقية - إيمان مهنى
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افتتح الدكتور علي محروس نائب وزير الصحة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمستشفي ديرب، بعد الانتهاء من تجهيزها بكافة التجهيزات الإنشائية والطبية وغير الطبية لاستقبال مرضى الغسيل الكلوي.

تفقد محافظ الشرقية وحدة الغسيل الكلوي والتي تضم 26 ماكينة بتكلفة 6 ملايين جنيه مقدمة من وزارة الصحة وبمشاركة المجتمع المدني، بالإضافة إلى وحدة معالجة للمياه ومعمل وعيادة الكشف المبكر لأمراض الكلى لتقديم خدمة متميزة لمرضى الغسيل الكلوي.

واطمأن المحافظ من وكيل وزارة الصحة على الانتهاء من أعمال التطهير والتعقيم لمحطة معالجة المياه بوحدة الغسيل الكلوي بعد سحب العينات منها وإرسالها للمعامل المركزية بالوزارة لفحصها لتشغيل الوحدة بطريقة آمنة وسليمة، وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة، مشدداً على انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة في الوحدة للحفاظ على أرواح المواطنين.

أشاد محافظ الشرقية بدور مديرية الصحة لسرعة إنهاء الأعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية اللازمة لتشغيل وحدة الغسيل الكلوي في وقت قياسي، لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى وللمترددين على المستشفى.

قدم محافظ الشرقية الشكر لمبادرات المجتمع المدني النبيلة في توفير كافة أوجه الدعم والمساندة  للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين  في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

وأعرب المرضي عن فرحتهم بسبب توفير وحدة بديلة بدلا من السابقة المغلقة بقرار نيابة لحين انتهاء التحقيقات، بعد وفاة 5 مرضي وإصابة 15 أثناء خضوعهم لجلسة الغسيل الكلوي ومازالت تحقيقات الواقعة مستمرة . 
 
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