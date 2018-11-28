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محافظ الدقهلية يطالب بتكريم المجتهدين والمخلصين فى عملهم

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 02:17 م
محافظ الدقهلية يطالب بتكريم المجتهدين والمخلصين فى عملهم الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بزيارة لحى شرق المنصورة ظهر اليوم قام خلالها بتكريم ناهد محمد صالح سكرتير حى شرق المنصورة لبلوغها السن القانونية.

 

وأكد شاروبيم على سعادته لوجوده وسط العاملين بحى شرق الذين يبذلون مع زملائهم فى مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودا كبيرة لرفع مستوى الخدمات التى تقدمها المحافظة للمواطنين.

 

وتابع محافظ الدقهلية حديثه: "اليوم نعلى من قيمة الوفاء لمن أدوا عملهم بإخلاص وجدية، وأسعى لتكريم كل من يعمل من أجل خدمة المواطنين بتجرد وإخلاص ولا فرق عنده بين رجال أو سيدات لكن المعيار هو الكفاءة والإخلاص فى العمل".

 

وأوضح شاروبيم، أن الفترة القادمة ستشهد اختيارا لعدد من السيدات لمواقع قيادية فى المراكز والمدن والأحياء بعدما أثبت الكثير منهن قدرتهن على العمل الميدانى والعطاء المتواصل.


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