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محافظ الدقهلية: نبنى 96 مدرسة ونحتاج 140 مدرسة جديدة للقضاء على كثافة الفصول

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 02:22 ص
محافظ الدقهلية: نبنى 96 مدرسة ونحتاج 140 مدرسة جديدة للقضاء على كثافة الفصول الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أن هناك نقصا فى عدد المدارس بالمحافظة، وأن المحافظة تقوم حاليا ببناء 96 مدرسة فى مختلف مراحل التعليم، ومع ذلك المحافظة تحتاج إلى 140 مدرسة جديدة حتى تنتهى مشكلة كثافة الفصول التى يشكو منها أبناء الدقهلية.

وقال شاروبيم خلال اجتماعه بعدد كبير من رجال الأعمال بالدقهلية، "إننا نقوم حالياً بحصر الأراضى الصالحة لبناء المدارس والحصول على الموافقات اللازمة لإنشائها وتسليم الأراضى لهيئة الأبنية التعليمية لإعداد التصميمات الهندسية وفقا للمواصفات الفنية تمهيدا لطرحها للتنفيذ".

وقال شاروبيم إن المسئولية المجتمعية لرجال الأعمال من شأنها المساهمة فى حل الكثير من المشكلات التى يعانى منها المواطنين.

وقدم شاروبيم التحية لأبناء قرية دماص بمركز ميت غمر على الطفرة الهائلة فى الإنشاءات والخدمات التى تقدم بمساهمة المجتمع المدنى.

كما أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع رجال الأعمال فى إقامة مشروعات جديدة يحتاجها المجتمع، وإننا لن ندخر أى جهد لتشجيعهم وتقديم كافة التسهيلات فى إطار القانون.

وأضاف شاروبيم أننا لن نسمح باستمرار أى مخالفات فى خطوط التنظيم أو التجاوز فى الارتفاعات، مؤكدا على أنه لا توجد مشكلة بدون حل مهما بدت صعبة، وأننا عازمون بمشاركتكم على تجاوز اى معوقات وسنتعاون معا من أجل تقديم خدمات افضل للمواطنين.


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