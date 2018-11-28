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محافظ الجيزة ينهى الإجراءات الورقية للمواطنين بالمركز التكنولوجى بحى العمرانية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:40 ص
محافظ الجيزة ينهى الإجراءات الورقية للمواطنين بالمركز التكنولوجى بحى العمرانية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فى لقاء المواطنين
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه يسعد بلقاء المواطنين والتواصل والتفاعل معهم عن قرب والاستماع إلى مطالبهم وشكواهم وأن خدمة المواطنين وتيسير تقديم الخدمات الأساسية والضرورية لهم تأتى على رأس أولويات العمل التنفيذى .
 
وحرص المحافظ على مشاركة المواطنين فى إنهاء الإجراءات الورقية لهم من إصدار رخص البناء والهدم أو دفع رسوم الإشغالات أو الغرامات أو فحص مخالفات العقارات وغيرها من الإجراءات التى يسعى المواطنين إلى إنجازها وذلك داخل المركز التكنولوجى بحى العمرانية.
 
وشارك المحافظ المواطنين فى انتظار أدوارهم لإنهاء مطالبهم وإنجاز أعمالهم موجهاً بالإسراع فى إنهاء مصالح المواطنين والابتعاد عن الروتين فى التعامل مع المواطن.
 
وحرص المحافظ على تفقد الأعمال التى ينفذها حى العمرانية بشارع الثلاثينى حيث تم رفع 150 سيارة متهالكة من الشارع وتوسعته وإزالة التعديات والاشغالات بالجزيرة الوسطى  ورفع كفاءة الانارة والارصفة به وذلك للتسهيل على المواطنين المترددين بالشارع والقضاء على اى ازدحامات خاصتاً فى الفتره المسائية بالشارع .
 
وطالب المحافظ أصحاب المحلات التجارية بالشارع بالتعاون مع المحافظة فى وضع صناديق قمامة أمام المحلات للتسهيل على هيئة النظافة والتجميل فى رفع المخلفات والحفاظ على المظهر العام بالشارع .
 
كما وجه المحافظ برفع أى مخلفات او قمامة بشارعى ترعة الزمر ومستشفى الصدر ودعمة بصناديق قمامة أضافية .
 
وكلف المحافظ المهندسة نجوى مدير مديرية الطرق بمراجعه كل الأسوار الحديدية بكوبرى العمرانية والتأكد من كفاءتها واصلاح وصيانة ما يلزم بها حفاظاً على حياة المواطنين .
 
محافظ الجيزة فى لقاء المواطنين (2)
محافظ الجيزة فى لقاء المواطنين 

محافظ الجيزة فى لقاء المواطنين (3)
محافظ الجيزة فى لقاء المواطنين  

محافظ الجيزة فى لقاء المواطنين (1)
محافظ الجيزة فى لقاء المواطنين  

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