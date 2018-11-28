محافظ البحر الأحمر يستقبل قائد قوات الدفاع الجوى

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة، الفريق على فهمى، قائد قوات الدفاع الجوى، خلال زيارته لمحافظة البحر الأحمر.

وقال بيان نشر على الصفحة الرسمية لمحافظة البحر الأحمر، أن المحافظ أشاد خلال لقاءه مع قائد قوات الدفاع الجوى بالدور البارز التى تقوم به القوات المسلحة فى حفظ الأمن والأمان بربوع مصر المختلفة.

واضاف البيان، أن قائد قوات الدفاع الجوى وجه الشكر لمحافظ البحر الأحمر، على حفاوة الأستقبال وكرم الضيافة، وأشاد بالأستقرار الذى تتمتع به محافظة البحر الأحمر كونها أحد أهم المقاصد السياحية العالمية.

وأشار قائد القوات الدفاع الجوى، إلى الدور البارز لمحافظ البحر الأحمر فى إقامة العديد من المشروعات الخدمية على أرض المحافظة.

وفى نهاية اللقاء قدم اللواء احمد عبد الله درع المحافظة للفريق على فهمى تقديرا لدور الدفاع الجوى فى العملية الشاملة سيناء 2018، مؤكدا أن الجيش المصرى قادر على حماية الدولة من أى إخطار سواء كانت داخلية أو خارجية، فهو الدرع والسيف للدولة المصرية.

حضر اللقاء اللواء اشرف عز العرب مدير أمن البحر الأحمر ، وبعض قيادات قوات الدفاع الجوى بالقوات المسلحة.