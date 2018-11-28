محافظ الأقصر يفتتح معرض جهاز شباب الخريجين لبيع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة

الأقصر – أحمد مرعى

افتتح المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات المعرض الذي أقامه جهاز شباب الخريجين لبيع المنتجات والسلع باسعار مخفضة ومقره بمنطقة شرق السكة الحديد خلف المحطة، وأكد المحافظ علي أهمية تشجيع الشباب علي اقامة مشروعات موجها بإقامة المزيد من هذه المعارض التي تساهم في تخفيف العبء عن المواطنين.

وقالت نورا عثمان مدير الاستثمار ومسئول جهاز شباب الخريجين بمحافظة الاقصر، أن المعرض دائم ومستمر ويضم 34 " باكية " توفر نحو 50 فرصة عمل وتتنوع المعروضات داخل هذه الباكيات ما بين مواد غذائية ومفروشات وملابس وادوات منزلية واكسسوارات والعديد من المنتجات الاخري، مضيفةً أن المعرض ثابت ومستمر في موقعه وليس مؤقت ويهدف الي توفير فرص عمل للشباب والفتيات بالاضافة الي عرض وبيع المنتجات باسعار منخفضة للمواطنين.