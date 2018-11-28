محافظ أسيوط يلتقى بعض المستثمرين لبحث إنشاء فرع لإحدى السلاسل التجارية الشهيرة

أسيوط - ضحا صالح

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط حرص الدولة على تدفق الاستثمار لصعيد مصر وتبسيط الإجراءات على المستثمرين وتنفيذ مشروعات جديدة مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيراً إلى أن تنمية الصعيد يأتي على رأس أجندة عمل الحكومة بتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار.

وجاء ذلك خلال لقائه بمجموعة مستثمرين من مؤسسة ماجد الفطيم على رأسهم دكتور هيرفيه ماجيديه المدير الإقليمي لكافور مصر وجان لوك جرازياتو مدير كافور مصر ومحمد حسن مدير التطوير والمشروعات ووليد عادل مدير العلاقات الحكومية بالمجموعة بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل النجار السكرتير العام وحسين الخطيب مدير عام إدارة الشئون القانونية بالمحافظة ومدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة لبحث دراسة إنشاء فرع للمجموعة بأسيوط والتعرف على فرص المتاحة بالمحافظة في إطار تنمية التجارة الداخلية.

واستعرض اللواء جمال نور الدين الفرص الاستثمارية بالمحافظة وجذب الاستثمارات الجديدة وخاصة بمدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة "الهضبة الغربية" وتسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين وتلبية احتياجاتهم لدفع عجلة التنمية الصناعية وخلق فرص عمل للشباب تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ورحب محافظ أسيوط برغبة مجموعة ماجد الفطيم في التوسع في استثماراتها وإنشاء أفرع لها في المحافظات ومنها أسيوط مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على دعم المستثمرين والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة لتسهيل كل الإجراءات وإزالة أي عقبات تواجههم منوهًا إلى توجيهات الحكومة بضخ استثمارات جديدة تدعم توفير السلع بمختلف أنواعها بما فيها السلع التموينية الأساسية للمواطن بجودة عالية وبأسعار مخفضة وهو ما من شأنه إنعاش الاقتصاد المصري وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

من جانبه شكر هيرفيه ماجيدية المحافظ على حسن الاستقبال وأعرب عن رغبة المجموعة في التوسع في محلات فروع كارفور في مختلف المحافظات ضمن خطتها الاستثمارية مؤكدا ثقة المجموعة في الاقتصاد المصري ورغبتها في دعم المنتجات المصرية وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسة كارفور داخل مصر وجنباً إلى جنب مع قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق في فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة تلبية لتوفير كافة احتياجات المواطنين وخاصة محدودي الدخل.