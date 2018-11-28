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محافظ أسيوط يلتقى بعض المستثمرين لبحث إنشاء فرع لإحدى السلاسل التجارية الشهيرة

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 12:23 م
محافظ أسيوط يلتقى بعض المستثمرين لبحث إنشاء فرع لإحدى السلاسل التجارية الشهيرة جانب من الاجتماع
أسيوط - ضحا صالح
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أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط حرص الدولة على تدفق الاستثمار لصعيد مصر وتبسيط الإجراءات على المستثمرين وتنفيذ مشروعات جديدة مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيراً إلى أن تنمية الصعيد يأتي على رأس أجندة عمل الحكومة بتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار.

وجاء ذلك خلال لقائه بمجموعة مستثمرين من مؤسسة ماجد الفطيم على رأسهم دكتور هيرفيه ماجيديه المدير الإقليمي لكافور مصر وجان لوك جرازياتو مدير كافور مصر ومحمد حسن مدير التطوير والمشروعات ووليد عادل مدير العلاقات الحكومية بالمجموعة بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل النجار السكرتير العام وحسين الخطيب مدير عام إدارة الشئون القانونية بالمحافظة ومدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة لبحث دراسة إنشاء فرع للمجموعة بأسيوط والتعرف على فرص المتاحة بالمحافظة في إطار تنمية التجارة الداخلية.

واستعرض اللواء جمال نور الدين الفرص الاستثمارية بالمحافظة وجذب الاستثمارات الجديدة وخاصة بمدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة "الهضبة الغربية" وتسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين وتلبية احتياجاتهم لدفع عجلة التنمية الصناعية وخلق فرص عمل للشباب تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ورحب محافظ أسيوط برغبة مجموعة ماجد الفطيم في التوسع في استثماراتها وإنشاء أفرع لها في المحافظات ومنها أسيوط مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على دعم المستثمرين والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة لتسهيل كل الإجراءات وإزالة أي عقبات تواجههم منوهًا إلى توجيهات الحكومة بضخ استثمارات جديدة تدعم توفير السلع بمختلف أنواعها بما فيها السلع التموينية الأساسية للمواطن بجودة عالية وبأسعار مخفضة وهو ما من شأنه إنعاش الاقتصاد المصري وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

من جانبه شكر هيرفيه ماجيدية المحافظ على حسن الاستقبال وأعرب عن رغبة المجموعة في التوسع في محلات فروع كارفور في مختلف المحافظات ضمن خطتها الاستثمارية مؤكدا ثقة المجموعة في الاقتصاد المصري ورغبتها في دعم المنتجات المصرية وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسة كارفور داخل مصر وجنباً إلى جنب مع قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق في فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة تلبية لتوفير كافة احتياجات المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

ومن جانب آخر، أكد محافظ أسيوط على ضرورة رفع ونشر الوعي والتثقيف السياحي لدى الطلاب والعاملين وتعريف المواطنين بالحضارات المختلفة التي تعتبر من مقومات الجذب السياحي، مشيداً بتنظيم الندوات والرحلات السياحية ودورها الهام والفعال في الترويج لهذه المواقع السياحية والأثرية والتعريف بما تملكه المحافظة من معالم سياحية وحضارات مختلفة.

وكانت الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي قد نظمت رحلة لطلاب جامعة أسيوط لنشر الوعي السياحي وتعريفهم بما تزخر به المحافظة من تاريخ عريق وآثار ترجع إلي مختلف العصور وذلك ضمن البروتوكول الذي وقعته الهيئة مع جامعة أسيوط لتنمية روح الانتماء الوطني وزيادة الوعي السياحي لدى المواطنين.

وقال عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة أن الرحلة بدأت بزيارة الوكالات الإسلامية بمنطقة القيسارية وقنطرة المجذوب الأثرية بميدان المجذوب تلاها زيارة إلي دير السيدة العذراء بدرنكه والذي يعد آخر محطات رحلة العائلة المقدسة، حيث قام أحد رهبان الدير بشرح تفصيلي لتاريخ هذا الدير بالإضافة إلي تنظيم ندوة لرفع الوعي السياحي هناك وأبدي الطلاب سعادتهم البالغة بهذه الزيارة.

وأوضح الحسيني أنه تم تنظيم مسابقة سياحية للطلاب وتم توزيع شنط سياحية علي الفائزين بها كتيبات عن تاريخ محافظة أسيوط، مشيراً إلي اهتمام اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط الذي لا يألوا جهداً في تقديم كافة سبل الدعم لتنشيط الحركة السياحية، مؤكدا استمرار تنظيم الرحلات والندوات مع جامعة أسيوط وغيرها من الهيئات والمديريات التي تم توقيع البروتوكولات معها .

 

 


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