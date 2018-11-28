محافظة مطروح تحقق نسبة نجاح 72% فى امتحانات محو الأمية وتعليم الكبار

مطروح – حسن مشالي

عقدت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمطروح، امتحانات للكبار على مستوى المحافظة ومراكزها الثمانية، وجاءت نتائجها بنسبة 72,7% .

وقال عـادل عبد المنعم مسلم مديـر عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمطروح، غي تصريحات صحفية، بأنه تم عقد دورة امتحانات للكبار لـ1558 وحضر من بينهم 1036 دارسا واجتياز الامتحان بنجاح من بينهم 753 دارساً بنسبة 72,7% ، كما عقد 20 امتحاناً فورياً على مستوى المحافظة، واجتاز الامتحان بنجاح359 دارساً ودارسة.

وأوضح "مسلم" بأنه تم فتح 92 فصلاً لمحو الأمية بإجمالي 801 دارس ودارسة، على مستوى المحافظة، لامتحانهم فى الدورات المقبلة، مشيراً إلى أن فرع الهيئة بمطروح شارك فى حملة 100 مليون صحة، بتوفير خدمات محو الأمية للمواطنين المتوافدين لإجراء التحاليل الطبية لفيروس " C " بكل من الوحدات الصحية بالنجيلة والمثاني والحمام وبمعاونة الرائدات الريفيات.

ووجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، الشكر لكل من شارك فى الدورات التعليمية للكبار بالمحافظة، مشيداً بالجهد المبذول فى هذا المجال، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفانى فى العمل، لترسيخ أهمية التعليم لجميع الفئات العمرية وذلك من أجل بناء الوطن، وخلق جيل على قدر كبير من الوعي والمعرفة.