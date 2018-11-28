محافظة القاهرة: نستهدف 7 ملايين مواطن فى المسح الطبى لحملة فيروس سى

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة انتهاء أجهزة المحافظة من استعدادتها لبدء حملة "100 مليون صحة" لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والأمراض غير المعدية والتي تبدأ فعاليتها بالقاهرة في أول ديسمبر القادم وتمتد لمدة 3 شهور ضمن المرحلة الثانية من الحملة التي تشارك فيها 11 محافظة.

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة برئاسة المحافظة وحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد ومديري مديريات الخدمات ورؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء والصرف الصحي والمياه وهيئتا النقل العام والنظافة ورؤساء الأحياء.

وأشار المحافظ إلى أن الفئة المستهدفة هي كل مواطن أكبر من سن 18 سنة ولم يسبق لهم العلاج ويبلغ عددهم في القاهرة حوالى 7 ملايين حالة.

وأكد المحافظ أن كافة الأحياء بدأت حملة إعلامية علي مواقعها الألكترونية وصفحات رؤساء الأحياء وإعلانات الشوارع لتعريف المواطنين بأهمية حملة مكافحة فيروس سي في الحفاظ على صحتهم وتعريفهم باماكن عمل التحاليل والتي تقدم كافة خدماتها بالمجان، مشيراً إلي أن الحملة تستهدف الوصول إلى المواطنين في كافة أنحاء العاصمة، مؤكداً توافر كافة أدوات اختبار فيروس سي وتحليل نسبة السكر بالدم وقياس ضغط الدم وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم لبيان مستوى زيادة الوزن والسمنة .

وأشار المحافظ إلي انه تم إعداد 2466 فريق عمل لإجراء المسح موزعة على 40 منطقة طبية داخل القاهرة ( 1804 فريق صباحى + 662 فرق مسائى) مع إعداد فرق عمل احتياطية إضافية لتوسيع الانتشار عند الحاجة مع وجود فرق طبية ثابتة في أماكن تم تحديدها بالإضافة إلى فرق عمل متحركة للتواجد في اماكن الكثافات مثل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمصانع والمولات والمراكز التجارية ومحطات مترو الانفاق والسكك الحديدية والنوادي ومراكز الشباب والميادين الكبرى، بالإضافة إلى فرق بالمستشفيات للعمل خلال الفترة الليلية من 9 مساء إلى 9 صباحاً، وكذلك أيام الجمع بالقرب من المساجد ويوم الأحد بالكنائس.

وأضاف المحافظ أنه تم تجهيز غرفة عمليات مركزية بديوان عام مديرية الصحة لمتابعة فعاليات المبادرة يومياً من 8 إلي 10 مساء وتم تجهيز غرفة عمليات فرعية بعدد 40 منطقة طبية برئاسة مدير عام المنطقة لمتابعة سير العملم، كما تم تشكيل 20 فريق للمرور الميداني علي جميع المناطق لمتابعة سير العمل علي مدار ساعات العمل من التاسعة صباحاً وحتي التاسعة مساء .

وأشار المحافظ الي مساهمات أعضاء مجلس النواب في توفير كافة التسهيلات لتجهيز المقرات وإعدادها لاستقبال المواطنين مع توفير وسائل لنقل المواطنين لأماكن الوحدات .

وصرح الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الصحة أنه تم الاتفاق مع مديرية الشباب والرياضة على مشاركة جميع الأندية الرياضية والاجتماعية وجميع مراكز الشباب بتوفير غرفة مؤثثة و جهاز كمبيوتر ووصلة انترنت لعمل فريق الحملة يوميا من 9 ص حتى 9 م كما تم التنسيق مع مديرية اوقاف القاهرة لمشاركة عدد 145جهة تابعة للمديرية فى فعاليات الحملة بتوفير غرفة مؤثثة لفريق العمل، كما تم تجهيز 40 مخزن في 40 منطقة طبية ومخزن رئيسى بمديرية الصحة لمستلزمات الحملة، مشيراً إلي أنه سيتم إمداد المديرية بعدد 100 سيارة عيادة متنقلة للقيام باعمال الفحص باماكن التجمعات بمختلف أنحاء المحافظة.