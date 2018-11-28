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محافظة القاهرة توافق على تعديل تخصيص أرض أملاك دولة لمجمع خدمات بالوايلى

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 02:18 م
محافظة القاهرة توافق على تعديل تخصيص أرض أملاك دولة لمجمع خدمات بالوايلى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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وافق المجلس التنفيذى بمحافظة القاهرة، الذى عقد اليوم الأربعاء، على مذكرة الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة بالقاهرة، والتى تضمنت تعديل قرار المحافظ رقم 7542 لسنة 2016، لتخصيص قطعتى أرض أملاك المحافظة والمعروفة بالقطعة رقم 5 من تقسيم المنطقة الصناعية بالوايلى ومساحتها 700 متر لصالح مديرية القوى العاملة ومجمع خدمات تابع لحى الوايلى، وذلك كحق انتفاع دون مقابل.
 
كما وافق المجلس على مذكرة الإدارة والمتمثلة فى طلب تخصيص أرض من أملاك المحافظة والواقعة بحى السلام ثان بمسطح حوالى 12060 متر مربع، لإنشاء مستشفى تابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، وذلك كحق انتفاع أيضاً دون مقابل.
 
ووافق على تبرع من إحدى شركات الإسكان الخاصة بمبلغ قيمته 30 ألف جنيه لإصلاح اللوادر والسيارات الخاصة بحى المعادى، بالإضافة إلى التبرع من إحدى سلاسل محلات الملابس بمبلغ 15 ألف جنيه لنفس الغرض، بالإضافة إلى الموافقة على تبرع أحد رجال الأعمال بمبلغ قيمته 9410 لدار مناسبات القبة الفداوية بحى الوايلى.
 
ووافق المجلس أيضاً على تبرع البنك الأهلى المصرى بسيارة شفط مياه 5 طنا مجهزة للكسح سعتها 4 متر مربع للمنطقة الجنوبية بالقاهرة،  بقيمة مالية 531240 جنيها، بالإضافة إلى الموافقة على طلب مقدم من أحد الشركات بالتبرع بمبلغ قيمته 60 ألفا و946 جنيها لتجديد حى السلام أول.
 
 

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