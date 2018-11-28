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مجلس الوزراء يستعرض ترتيبات معرض "إيديكس" للصناعات الدفاعية والعسكرية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 02:43 م
مجلس الوزراء يستعرض ترتيبات معرض "إيديكس" للصناعات الدفاعية والعسكرية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرض الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الترتيبات الخاصة بانطلاق المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس"، الذي تستضيفه مصر لأول مرة، خلال الفترة من  3 إلى  5 ديسمبر  القادم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

وأكد وزير الإنتاج الحربي أن هذا المعرض الهام يشارك به 373 شركة من 41 دولة، وسوف يحضره 9 وزراء دفاع، و 7 رؤساء أركان، و 8 وزراء انتاج حربي، كما يُنتظر أن يحضره أكثر من 10 آلاف مشارك وزائر، ووفود من 56 دولة، بما يجعله فرصة لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث ما وصلت إليه الشركات العالمية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية. 

وأوضح وزير الإنتاج الحربي أن هناك جهوداً تُبذل من جانب كافة الجهات القائمة على المعرض لضمان تنظيمه بالصورة المشرفة، فهناك لجنة عليا لإدارة المعرض تحت رئاسته، ويجري التنسيق بين كافة الوزارات بشأن كافة الجوانب المتعلقة بهذا المعرض الهام، كما تم الاستعانة بشركة كبرى متخصصة في إقامة مثل هذه المعارض. 

في سياق آخر، تطرقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى الترتيبات المتعلقة بتنظيم مؤتمر الاستثمار في أفريقيا 2018، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، في ديسمبر القادم، حيث أكدت أن هناك 6 رؤساء دول أكدوا حضورهم، كما أن هناك رؤساء حكومات وأكثر من 30 وزيراً سيشاركون في المؤتمر، إلى جانب كافة رؤساء المؤسسات الاقتصادية الدولية.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى ما يمثله مؤتمر الاستثمار في أفريقيا من أهمية خاصة قبل ترأُس مصر للاتحاد الأفريقي في عام 2019، حيث سيكون على أجندة المؤتمر العديد من المحاور سيتم مناقشتها للتشاور وتحقيق التنسيق الفاعل لتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في تحقيق تطلعات دول القارة والارتقاء بمعيشة شعوبها. 

 

 


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