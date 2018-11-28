متظاهرون فرنسيون يحطمون سيارات الشرطة فى تظاهرات "السترات الصفراء".. فيديو

ريهام عبد الله

تشهد فرنسا تزايد كبير فى حالة العنف والشغب، التى سادت البلاد منذ أيام، اعتراضا على رفع إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى لأسعار الوقود، مع استمرار حالة عدم الاستقرار.

الاحتجاجات التى نظمتها حركة "السترات الصفراء"، والتى تتهمها الحكومة بتبنى مخطط تخريبى تقوده أحزاب اليمين المتطرف، وبمقدمتها الحركة الوطنية بقيادة المرشحة الخاسرة مارين لوبان، أشعلت النيران فى العاصمة الفرنسية، ومدن أخرى، وتحولت المظاهرات لاشتباكات وعمليات كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين.

العنف، تزايدت حدته، إذ رصد فيديو متظاهرين يحطمون سيارات الشرطة، بعنف وقوة، فى شوارع باريس.