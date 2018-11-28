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مباحث المصنفات تضبط القائمين على إدارة 12 قناة فضائية غير مرخصة بالجيزة

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 04:14 م
مباحث المصنفات تضبط القائمين على إدارة 12 قناة فضائية غير مرخصة بالجيزة حملة أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية فى ضبط القائمين على إدارة مجموعة قنوات فضائية بدون ترخيص بالجيزة.

 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام "نور ع.ب " ومقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة – بإنشاء وإدارة مجموعة من القنوات الفضائية عددها ( 12 قناة ) مُتخذًا من أحد العقارات بمنطقة ميت رهينة -بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، مقرًا لبث وإدارة تلك القنوات.

 

وعقب تقنين الإجراءات وتنفيذًا لإذن النيابة العامة، تم مُداهمة مقر القنوات الفضائية، وتم ضبط "هانى م.ط، المدير المسئول، وكذا ضبط عددٍ من العاملين بالقنوات، وتبين أن مقر القنوات المذكورة عبارة عن ثلاث طوابق بذات العقار (الطابق الثالث مقر للقنوات وأجهزة البث، والطابق الرابع مخصص للكول سنتر، والطابق الخامس مخصص ستوديو تصوير).

 

وبتفتيش الطابق الثالث تم ضبط عبوات من المنتجات والمستحضرات مجهولة المصدر وشاشة تستخدم كجهاز مونتاج وهارد ديسك.

 

جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًا، ومدى التزام المتعاملين فى هذا المجال بأحكام القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف، خاصةً فيما يتعلق بمكافحة انتشار القنوات الفضائية غير المرخصة.


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