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كاتب سعودى: حفاوة استقبال الرئيس السيسي لولى العهد أزعجت مثلث الشر

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:11 ص
كاتب سعودى: حفاوة استقبال الرئيس السيسي لولى العهد أزعجت مثلث الشر الرئيس السيسي وولى العهد السعودى
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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أشاد الكاتب السعودى خالد السليمان فى مقاله بصحيفة "عكاظ"، بحفاوة استقبال ولى العهد الأمير محمد بن سلمان فى مصر، واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له عند سلم الطائرة، معتبرا أن هذه الحفاوة أزعجت مثلث الشر.

 

وقال السليمان فى مقاله تحت عنوان "جولة محمد بن سلمان تؤرق مثلث الشر! " حظى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان باستقبال حافل لدى وصوله إلى مصر، استقبله الرئيس المصرى شخصيا عند سلم الطائرة.

 

وأضاف، بالنسبة لهم لا يهم أمن واستقرار العالم العربى والعمل الذى تقوده السعودية للتصدى للمشروع الإيرانى الطائفى العنصرى الذى يستهدف العرب، فالمهم هو تدمير السعودية وزعزعة أمنها واستقرارها، ولا أدرى ماذا سيتبقى من العالم العربى بل منهم هم أنفسهم لو تحقق لهم ذلك؟!

 

وتابع الكاتب السعودى، فى تاريخ علاقات البلدين كان دائما اتفاقهما طوق نجاة وإنقاذا للأمة العربية من لحظات ضعفها وانكسارها، ولعل التحالف الذى قام بين البلدين خلال فوضى ما سمى بالربيع العربى كان حاسما فى وقف مد ذلك الطوفان المدمر، والعمل على استعادة مصر استقرارها الداخلى ودورها الإقليمى.

 

وقال، هذه الحفاوة البالغة فى جولة الأمير بكل دلالاتها الفعلية والرمزية أزعجت مثلث الشر، كما أفسدت خطط التجييش الإعلامى والسياسى لخلق نوع من العزلة الوهمية، بسبب حادثة مقتل جمال خاشقجى.

 

واختتم بالنسبة لهم لا يهم أمن واستقرار العالم العربى والعمل الذى تقوده السعودية للتصدى للمشروع الإيرانى الطائفى العنصرى الذى يستهدف العرب، فالمهم هو تدمير السعودية وزعزعة أمنها واستقرارها، ولا أدرى ماذا سيتبقى من العالم العربى بل منهم هم أنفسهم لو تحقق لهم ذلك؟!


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