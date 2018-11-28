كاتبة سعودية: العلاقات المصرية-السعودية تمتاز بالدفء ووحدة المصير

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

أكدت الكاتبة السعودية بينة الملحم، على أن العلاقات المصرية السعودية امتازت خلال عقود من زمن تاريخها بالدفء التام والتفاهم المشترك والتوافق فى المواقف السياسية والأمنية ووحدة المصير المشترك.

وقالت فى مقال لها بصحيفة "الرياض" السعودية تحت عنوان " قمة طويق والهرم!" ، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر هى الثانية خلال عام، والتى اعتبرتها دليل على عمق وقوة وصلابة العلاقات السعودية المصرية وتاريخها الضارب الجذور كقوة ذلك المعلم المصرى الأشهر وثباته عبر العصور.

وأضافت "أن تاريخ وقوف مصر بجانب الخليج غنيّ عن السرد؛ فليس بدءا من وقوفها إلى جانبنا فى غزو العراق للكويت، ولا انتهاء بعاصفة الحزم والوقوف بحزم ضد مهددات أمن الخليج والمنطقة من النظام الإيرانى أو موقف الدول الأربع المكافحة للإرهاب الموحد ضد إرهاب النظام القطرى وكافة التنظيمات والجماعات الإرهابية التي وظفتها لتهديد أمن الخليج والمنطقة ووقفت مصر بكل قوتها وعزمها جنبا إلى جنب فى كل موقف أو قرار للمملكة وكذلك بقيت مصر مع المملكة والخليج فى كل مراحله".

وقالت الكاتبة السعودية، إنه فى ضوء ما تناولته زيارة ولى العهد للقاهرة من العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات فى مختلف المجالات، فضلا عن التباحث بشأن بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض مما يكسب زيارة ولى العهد أهمية خاصة فى مجال تعزيز التحالف الوثيق ما بين القاهرة والرياض، وتقاربهما الشديد الذى يفسر متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين من خلال مواقف تاريخية حاسمة وصلبة للسعودية فى دعمها مصر، وذلك منذ حرب أكتوبر المجيدة وحتى الآن.

واختتمت مقالها "بينما تشهد العلاقات الثنائية نموا فى كل المجالات سواء على مستوى التنسيق السياسى أو التعاون الاقتصادى، وتدفق الاستثمارات السعودية، وانسياب حركة التجارة والعمالة بين البلدين، يأتى ما ستشهده الزيارة من توقيع لعدة اتفاقيات كبيرة منها اتفاقيات بين شركتى أرامكو وسابك مع شركات بتروكيماويات مصرية الأمر الذى سيشكل دعامة كبيرة للمستثمر السعودى فى مصر وانتعاشا للاستثمار السعودى فى مصر واقتصاد مصر خلال المرحلة المقبلة، وفى كل ذلك مصداقا لما قاله ولى العهد السعودى متحدثا عن العلاقات السعودية المصرية: ‏"لم تتأخر مصر عن السعودية ولا لحظة، ولن تتأخر السعودية عن مصر أى لحظة".