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قبل مرور 24 ساعة.. سقوط قتلة سائق توك توك منشأة القناطر

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 07:10 ص
قبل مرور 24 ساعة.. سقوط قتلة سائق توك توك منشأة القناطر قتلة سائق توك توك أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى تحديد هوية المتهمين بقتل سائق توك توك خنقا بمنشأة القناطر، قبل مرور 24 ساعة على ارتكاب الجريمة، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.


تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة وسط منطقة زراعية، فانتقل الرائد طارق مدحت رئيس مباحث منشأة القناطر إلى مكان الحادث، وكشفت المعاينة والتحريات أن المجني عليه سائق توك توك تعرض للخنق على يد مجهولين. 

وأشارت التحريات الأولية أن المتهمين استدرجوا المجنى عليه بحجة توصيلهم، فى محاولة لسرقة التوك توك الخاص به، ثم خنقوه حتى فارق الحياة، إلا أنهم فشلوا في الإستيلاء على التوك توك وفروا هاربين. 

وكشفت تحريات الرائد طارق مدحت هوية المتهمين، وتمكن من إلقاء القبض عليهم قبل مرور 24 ساعة على وقوع الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة للتحقيق. 
 


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