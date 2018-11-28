قاتل طفل منشأة القناطر: فشلت فى اغتصابه فخنقته حتى الموت

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم باستدراج طفل يعمل سائق توك توك وقتله بمنشأة القناطر، أن الدافع وراء ارتكابه الجريمة ليس سرقة التوك توك، وإنما الاعتداء الجنسى عليه.

وأضاف المتهم أنه فشل فى الاعتداء على المجنى عليه لمقاومته له، فقرر قتله، وخنقه حتى فارق الحياة.

وتلقى العقيد محمد أبو زيد وكيل فرقة مباحث شمال أكتوبر بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة وسط منطقة زراعية بمنشأة القناطر.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين للرائد طارق مدحت رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر أن المجنى عليه يبلغ من العمر 12 عاما، يعمل سائق توك توك، وعثر على التوك توك الخاص به بجواره.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل يقيم بمنشأة القناطر، وبإعداد كمين له تمكن الرائد طارق مدحت من القبض على المتهم قبل مرور 24 ساعة على ارتكاب الجريمة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واستدراج المجنى عليه للاعتداء عليه جنسيا، إلا أنه فشل فى ارتكاب الواقعة فقرر قتله.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.