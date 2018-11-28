فيديو.. محافظ كفرالشيخ: مصنع الرمال السوداء يوفر 5 الآف فرصة عمل

قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم تأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء، كشركة مساهمة مصرية، ومحافظة كفر الشيخ عضو مساهم بهذه الشركة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومي، والشركة المصرية للثروات التعدينية باستثمارات تتخطى مليار جنيه، وتم إنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء بهدف تفعيل دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع استغلال المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء في كافة ربوع الجمهورية مع الالتزام بمعايير السلامة البيئية والصحية العالمية، وتقوم الشركة باستغلال المعادن الاقتصادية من الكثبان الرملية بمنطقة البرلس، بالتعاون مع الجانب الأسترالى لنقل التكنولوجية المتقدمة وتوريد المعدات الحديثة وتدريب الكوادر البشرية اللازمة للتشغيل، كذلك تحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة لخلق مشاريع قومية تساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري، مقدماً الشكر لرجال القوات المسلحة .

جاء ذلك عقب تفقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، واللواء أركان حرب عزالدين صالح عبد الرشيد، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للرمال السوداء والعضو المنتدب، يرافقه الوفد الأسترالي برئاسة مستر سول ويست، المصنع الأول لفصل الرمال السوداء بالبرلس على مساحة 80 فداناً، باستثمارات مشتركة بين محافظة كفرالشيخ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومي، والذي يوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة خلاف فرص العمل غير المباشرة، لاستخراج 41 عنصر معدني من الرمال السوداء تقوم عليهم 41 صناعة فريدة عالمياً، لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة والقيمة المضافة من المعادن المستخلصة من الرمال السوداء وتدريب الكوادر المصرية العاملة في هذا المجال، بما يسهم في تنويع وتطوير الاقتصاد المصري من خلال الصناعات التعدينية والمعاونة في تفعيل دراسات الجدوى الاقتصادية التي أعدت لاستغلال المعادن الاقتصادية الموجودة بالرمال السوداء، وتغطية احتياجات السوق المحلى للمعادن واستغلال تزايد الطلب العالمي عليها بتصدير فائض الإنتاج إلى السوق العالمي، وذلك بحضور المهندس طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والعميد طارق راغب، المدير العام الإداري لمشروع الرمال السوداء، والمحاسب فادى شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والمهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة، والمهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد خالد مدير عام التخطيط العمرانى، والمهندس حاتم بسيوني، مدير عام شركة الغاز بكفرالشيخ، والدكتور محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، وعدد من قيادات الشركة المصرية للرمال السوداء والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، لولا جهود القوات المسلحة وقيادات الشركة المصرية للرمال السوداء مع خرج هذا الحلم الى النور وأصبح مشروع الرمال السوداء واقع ملموس بفضل قيادة فخافة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ليسطر مستقبل مصر الحديثة، ويجعلها فى مصاف دول العالم المتقدمة.

واكد محافظ كفر الشيخ، هذا المشروع من المشاريع القومية التنموية العملاقة بالدولة وأن هذه المشاريع ستعود بالنفع بالدرجة الاولى على ابناء محافظة كفرالشيخ بشكل خاص نحو إحداث تنمية حقيقية على ارض المحافظة وتشغيل الشباب بهذه المشاريع بمرتبات مجزية، ودعم الاقتصاد المصري بشكل عام.

وأكد محافظ كفرالشيخ، ان مشروع الرمال السوداء سيدخل لمصر مليارات الجنيهات وسيحول منطقة شمال الدلتا وخاصة كفرالشيخ الى منطقة استثمارات ضخمة ، وان استثمارات المشروع تحقق عائد وأرباح مضمونة نظرا لكثافة المعادن بالكثبان الرملية بالبرلس والرمال السوداء ثروة قومية لاحتوائها على معادن عالية القيمة.

وتابع محافظ كفرالشيخ، ان هذا المشروع العملاق يهدف إلى استخراج المعادن الاقتصادية التي تصل إلى 41 عنصر معدني، سيقوم عليهم 41 صناعات متعددة بمليارات الجنيهات، والتي تدخل في العديد من الصناعات، منها صناعة الصواريخ، وهياكل الطائرات، والسيارات، والسيراميك، والدهانات، بالإضافة إلى المواد الخام، التي تستخدم في الصناعات الحديثة من الرمال السوداء وأن الاحتياطي من الرمال السوداء 288.5 مليون طن ليستمر استخراج المعادن من 16 الى 20 عام، لافتاً انه تم انهاء جميع المعوقات الخاصة بتوصيل المرافق لمصنع فصل الرمال السوداء بالبرلس، وانه سيتم توصيل مياه الشرب والكهرباء وشبكة الصرف الصحى، وخطوط الغاز الطبيعى، وكابلات فيبر للإتصالات ونقل البيانات تتبع التكنولوجيا المطور والمتقدمة فى التشغيل طبقاً لأعلى المعايير الدولية.

وأشار محافظ كفرالشيخ، أن منطقة ملاحة منيسى، ستكون منطقة واعدة بها العديد من الصناعات والمشروعات الوطنية بجانب مشروع فصل الرمال السوداء، سيتم نقل مصنع الغزل والنسيج بهذه المنطقة على مساحة 80 فداناً كما سيتم إقامة منطقة لوجستية على مساحة 20 فداناً بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما يتم التنسيق مع وزارة الكهرباء لإنشاء محطة محولات البرلس بتكلفة 227 مليون جنيه، لخدمة مشروعات التنمية بشمال البرلس، قائلاً " الخير قادم " مقدماً التهنئة لأبناء كفرالشيخ بخروج مشروع الرمال السوداء الى النور.

ومن جانبه أكد اللواء أركان حرب عز الدين صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، على إنشاء مصنع فصل الرمال السوداء بالبرلس على مساحة 80 فداناً بالتعاون مع الجانب الأسترالي لبناء قاعدة من الكوادر الفنية المؤهلة للعمل في هذا المجال والاستعانة بالخبراء العالميين مع الالتزام بمعايير السلامة البيئية العالمية، كذلك تحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة لخلق مشاريع قومية تساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصري، على ان يتم التنفيذ والتشغيل خلال 30 شهر، حيث يعد من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة على أرض محافظة كفرالشيخ، لافتاً ان المصنع من المقرر ان يدخل الخدمة والانتاج فى 2020، مقدماً الشكر للدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، على جهوده المتميزة وتسهيل كافة الاجراءات وإنهاء جميع المعوقات لتوصيل المرافق لمشروع الرمال السوداء بالبرلس، مقدماً التهنئة لأهالى كفرالشيخ بميلاد هذا المشروع القومى العملاق، قائلاً : " لانبغى إلا وجه الله ورفعة وتقدم الوطن ".

وكان قد تم توقيع بروتوكول تعاون تاريخي مع الجانب الأسترالي، في 16 مايو الماضي، لبدء مشروع فصل المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء بمصر، ذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد الاقتصادية المتاحة، حيث تم توقيع عقد بين الشركة المصرية للرمال السوداء كشركه مساهمة مصرية تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة (MINERAL_TECHNOLOGIES) الاسترالية بعد الوصول للصيغة النهائية للتعاقد والتي يقبلها الطرفين لتوريد وتركيب مصنعي الفصل والتركيز لمشروع فصل المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء بمنطقة البرلس بمحافظة كفرالشيخ، وكذلك تدريب الكوادر الفنية المؤهلة لتشغيل المصانع، وقد تم توقيع العقد بحضور المساهمين بالشركة المصرية للرمال السوداء من هيئة المواد النووية وممثلين من بنك الاستثمار القومي والشركة المصرية للثروات التعدينية والسفير الأسترالي بالقاهرة.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مصري صيني لتأسيس شركة مشتركة لتعظيم الجدوى الاقتصادية للرمال السوداء بالشراكة بين الجانبين المصري والصيني في 11 يونيو 2018، وتهدف الشركة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة والقيمة المضافة من المعادن المستخلصة من الرمال السوداء وتدريب الكوادر المصرية العاملة في هذا المجال، بما يسهم في تنويع وتطوير الاقتصاد المصري من خلال الصناعات التعدينية والمعاونة في تفعيل دراسات الجدوى الاقتصادية التي أعدت لاستغلال المعادن الاقتصادية الموجودة بالرمال السوداء، وتغطية احتياجات السوق المحلى للمعادن واستغلال تزايد الطلب العالمي عليها بتصدير فائض الإنتاج إلى السوق العالمي.

يذكر ان الرمال السوداء هي رواسب شاطئية سوداء ثقيلة، تتراكم على بعض الشواطئ بالقرب من مصبات الأنهار الكبيرة، وتتركز بفعل تيارات الشاطئ على الحمولة التي تصبها الأنهار في البحر، وتتكون من المعادن الثقيلة، وخاصةً معدني الماجنتيت والألمنيت، وتستغل هذه الرمال السوداء من أجل استخراج معادن الحديد، وكلها معادن يغلب عليها اللون الداكن، كما تحتوي عادةً على نسبة صغيرة من المعادن المشعة كالمونازيت وغيرها، وأهم البلاد التي تستغلها الهند، والبرازيل، ومصر، وتوجد في مصر عند منطقة الرأس السوداء بالقرب من رشيد، حيث توجد 11 منطقة لاستغلالها في مصر، وجاري استغلالها في محافظة كفرالشيخ.

كما تحتوي الرمال السوداء علي كثير من العناصر النادرة كالذهب و يقدر بحوالي نصف جرام في الطن، و(الكاسيتريت - الروتيل - الألمنيت)، وتستخدم في إنتاج معدن التيتانيوم لصناعة هياكل الطائرات و الصواريخ ذات الارتفاعات العالية، والروتيل هو المادة الاساسية في صناعة البويات (الأصباغ)، الزركون يستخدم في تزجيج السيراميك ويساعد على امتصاص النيترونات ويكون مصاحباً للزوكلنيوم ومن مركباته أكاسيد الحديد لإنتاج الحديد الصالح للاختزال المباشر، والمونازيت فوسفات للعناصر الأرضية النادرة و هو غني بمعدن الثوريا (أكسيد الثوريوم) لإنتاج الطاقة، (رواسب المراقد): هي عبارة عن مجموعة من المعادن الثقيلة التي يزيد المعدن عندها عن 2.7، ويعزي تجمع المعادن الثقيلة الي ان لها تركيب كيميائي ثابت ومستقر اتجاه عمليات التجوية الكيميائية وانها شديدة الصلابة مما يجعلها شديدة المقاومة لعمليات التعرية الفيزيائية، فهي تتكون نتيجة للتفكك بسبب عمليات التقوية والحث وتترسب بعد نقلها في بعض الشواطئ بالقرب من مصبات الأنهار الكبيرة، وتتركز هناك بفعل تيارات الشاطئ على الحمولة التي تصبها الأنهار في البحر، واهم المعادن الثقيلة الموجودة ضمن هذه الرواسب "الذهب، البلاتين، المونازيت من المعادن المشعة، الزركون، الكسترايت، الولفروميت، الكروميت، الروتيل، المجنيتيت، الألمنيت، وعدد من الأحجار الكريمة منها الماس، الجرانيت، الكورندم، البريل.

فى سياق مختلف ،أعلن المحافظ عن تعديل مسار كورنيش البرلس أمام محطة صرف بلطيم، التابعة لمصلحة الميكانيكا، بمالايؤثر على جودة خط الطرد الخاص بطلمبات المحطة، وذلك بطول 100 متر بكورنيش بحيرة البرلس، للحفاظ على المسطح المائى وجودة تدفق المياه العذبة الى بحيرة البرلس، والذى تنفذه شركة المقاولون العرب.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، تم انهاء معوقات استكمال كورنيش بحيرة البرلس، بإجراء تعديل محدود لمسافة ال 100 متر، لعدم التأثير على خط الطرد الخاص بمحطة طلمبات بلطيم والحفاظ على المسطح المائى لبحيرة البرلس، وبذلك يتم انهاء مشكلة إستمرت لأكثر من 6 أشهر.

كما افتتح الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، وحدة إسعاف بلطيم الجديدة وذلك بعد أعمال إحلال وتجديد وإعادة إنشاء للمبنى القديم على مساحة 150م2 وبتكلفة مليون جنيه، مؤكداً أن سيارات الإسعاف تصل إلى 104 سيارة حديثة، لتقديم خدمات الإسعاف بمراكز ومدن المحافظة، والطرق السريعة والرئيسية، وذلك بحضور المهندس طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والدكتور أحمد الجنزورى، رئيس مرفق الإسعاف بكفرالشيخ، ومحمد محجوب، رئيس مدينة برج البرلس، والمهندس محمد خالد مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم إفتتاح وحدة إسعاف بلطيم الجديدة وذلك بعد أعمال إحلال وتجديد وإعادة إنشاء للمبنى القديم على مساحة 150م2 وبتكلفة مليون جنيه، وتضم 4 سيارات للطوارئ، والعناية المركزة مجهزة بأحدث التجهيزات، فى إطار إحتفالات محافظة كفرالشيخ بالعيد القومى الـ 62 لذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية، مؤكداً أن عدد سيارات الإسعاف تصل إلى 104 سيارة حديثة، لتقديم خدمات الإسعاف بمراكز ومدن المحافظة، والطرق السريعة والرئيسية، والطريق الدولى الساحلى، لافتاُ أنه تم تجهيز السيارات بأعلى الإمكانيات، للوصول إلى المعدل العالمى فى مستوى الرعاية والوصول إلى بلاغات الحوادث فى أقل وقت ممكن، وأن المستوى الصحى المقدم لأبناء محافظة كفر الشيخ يعمل على دعم وتقديم أفضل الخدمات والوصول بالمستوى الصحى إلى أفضل المستويات بكفرالشيخ.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على أولوية الاهتمام بصحة المواطن، وأن الإسعاف هى بداية الطريق للوصول إلى مستوى صحى متميز، فوجود مسعفين على مستوى عالى من التدريب يضمن تقديم العلاج للمرضى والمصابين خاصة فى حالة الطوارئ وقبل دخوله المستشفى، مقدماً التهنئة لأهالى بلطيم بإفتتاح هذا المرفق الحيوى والخدمى الهام.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الجنزورى، رئيس مرفق الإسعاف بكفرالشيخ، إنه بلغ عدد نقط الإسعاف 49 تمركز إسعاف، وعدد سيارات الإسعاف 104 سيارات، وعدد مسعفين 265 مسعفا، على مستوى المحافظة.

وتتكون سيارة الإسعاف من النقالة الأساسية "الترولى"، والنقالة الكرسى، والنقالة الصلبة لاصابات العمود الفقرى، واسطوانات الأكسجين، ومرطب الأكسجين، وجهاز المونيتور" متابعة العلامات الحيوية للمرض"، وجهاز الشفط، وجهاز صدمات القلب، وجهاز تنفس صناعى، وجهاز تحليل السكر، وجهاز الاستنشاق، وجبائر لتثبيت الكسور.

وعلى هامش إفتتاح وحدة الإسعاف الجديدة، التقى محافظ كفرالشيخ، بعدد من أهالى بلطيم، واستمع إلى عدد من طلباتهم ومقترحاتهم، حيث كلف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، بالحل العاجل والفورى لشكاوى المواطنين وتحسين مستوى المرافق الخدمات، وبخاصة مشروعات الرصف والنظافة، مع استمرار رفع درجة الإستعداد طوال فصل الشتاء، وفتح جميع قنوات التواصل معهم.