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فيديو.. رئيس شبكة معلومات الداخلية يشرح كيفية الإبلاغ عن جرائم الإنترنت

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 05:26 م
فيديو.. رئيس شبكة معلومات الداخلية يشرح كيفية الإبلاغ عن جرائم الإنترنت محرر اليوم السابع فى جناح وزارة الداخلية بمعرض القاهرة الدولي
كتب محمود عبد الراضى
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قال المقدم أحمد محمد شتية رئيس قسم شبكة معلومات وزارة الداخلية، حرصنا على توزيع مطويات للمواطنين تحذر من الاستخدام السلبى لوسائل التكنولوجيا الحديثة.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزارة الداخلية بجناح فى معرض القاهرة الدولى للاتصالات بالقاهرة الجديدة.

وأضاف رئيس قسم شبكة معلومات وزارة الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، يمكن للمواطنين ضحايا الجرائم الإلكترونية التقدم ببلاغات من خلال 3 جهات، أولها الموقع الإلكترونى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg، وثانيها استخدام الخط الساخن 108 المخصص لهذا الغرض، وثالثها التوجه لإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات، وحدة تلقى البلاغات بالمنطقة المركزية بـ"أكاديمية الشرطة القديمية بالعباسية" أو أحد الفروع الجغرافية التابعة للإدارة.


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