فيديو.. دار الإفتاء تجيب على سؤال سداد الدين المخفض قيمته بمرور الزمن

كتبت سارة الباز

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لأحد المواطنين ورد خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الافتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص إمكانية دفع الدين الذى تضاءلت قيمته بمرور الزمن كصدقة ووهب أجرها لصاحب الدين.

وأجاب الدكتور عمر الوردانى، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، أن الأمر بسيط وذلك بتقدير قيمة الدين بشكل عادل بحساب عدد جرامات الذهب المكافأة للمبلغ في حين اقتراضه، ومن ثم حساب قيمتها بالجنيهات فى الوقت الحالى، وسداده لصاحبه.