فيديو.. بريطانيا تحقق فى واقعة عنصرية بعد التعدى على طالب سورى

كتب أحمد علوى

تحقق الشرطة البريطانية فى حادث "عنصرى"، بعدما تعرض تلميذ سورى لاعتداء بالضرب والخنق على أيدى بعض الطلاب، وفق ما ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، الأربعاء.

This Syrian refugee has endured months of racist bullying in a school in Sheffield, the thugs already broke his arm and now mockingly waterboard him when they get a chance, name and shame these thugs,school and police have done little to help. pic.twitter.com/JMkJ1aFgCq — blue days dark nights (@saeed6ali) November 27, 2018

وقال المصدر، إن شرطة ويست يوركشاير تحقق فى "اعتداء عنصرى" وقع فى 25 أكتوبر الماضى، على ملاعب مدرسة ألموندبرى فى هيدرسفيلد.

وتابع أن التحقيق بدأ بعد انتشار مقطع فيديو، على نطاق واسع فى مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر هجوم أطفال على الصبى السورى، البالغ من العمر 15 عاما.

وتظهر لقطات الهجوم على التلميذ الذى يدعى جمال، وهو يقف خارجا بينما يقترب تلميذ أكبر منه، ثم يمسكه من عنقه ويسقطه أرضا، ثم يصب الماء على وجهه. ويمكن سماع المعتدى يقول للطفل "سأغرقك".

ويقول المقربون من جمال، إن الطفل السورى كان ضحية اعتداءات ومضايقات منذ دخوله هذه المدرسة، قبل عامين.

وذكرت "التايمز" أن إدارة المؤسسة اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المتورطين، مشيرة إلى أنه تم تقديم الدعم النفسى لعائلة الطفل.