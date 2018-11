فيديو.. بريطانيا تحقق فى واقعة عنصرية بعد التعدى على طالب سورى

تحقق الشرطة البريطانية فى حادث "عنصرى"، بعدما تعرض تلميذ سورى لاعتداء بالضرب والخنق على أيدى بعض الطلاب، وفق ما ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، الأربعاء.

This Syrian refugee has endured months of racist bullying in a school in Sheffield, the thugs already broke his arm and now mockingly waterboard him when they get a chance, name and shame these thugs,school and police have done little to help. pic.twitter.com/JMkJ1aFgCq