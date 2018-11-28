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فيديو.. "اتخلص منها صح.. تعيش صح" حملة "البيئة" للتوعية بالمخلفات الإلكترونية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 12:18 م
فيديو.. "اتخلص منها صح.. تعيش صح" حملة "البيئة" للتوعية بالمخلفات الإلكترونية مخلفات إلكترونية - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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أطلقت وزارة البيئة، حملة جماهيرية للتوعية بالآثار السلبية البيئية والصحية التى قد تنجم عن التدأول الغير الأمن للمخلفات الإلكترونية، والتعريف على البعد الاقتصادى للمخلفات الإلكترونية، وذلك لما تحتويه من معادن ثمينة مثل الذهب والفضة يمكن استخراجها مما يساهم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وذلك بعنوان "اتخلص منها صح..تعيش صح".

ويأتى ذلك فى إطار، توقيع الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة البيئة، ووزارة الخارجية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وثيقة مشروع "حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتعمدة للملوثات العضوية الثابتة، النابعة من الاحتراق والحرق المكشوف لمخلفات الرعاية الصحية والإلكترونية"، بمنحة من مرفق البيئة العالمية (GEF).

ويهدف المشروع إلى منع حرق المخلفات بطرق غير سليمة بيئيا، وتطبيق أفضل الممارسات البيئية وأحدث التقنيات المتاحة للحد من انبعاثات مركبات الدايوكسين والفيوران، وتعديل التشريعات والسياسات الوطنية لمعالجة قضايا الملوثات العضوية الثابتة وانبعاثاتها غير المتعمدة، وبناء القدرات ورفع الوعى.


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