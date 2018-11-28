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غلق الطريق الزراعى السريع جزئيا اليوم لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى قلما بقليوب

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 12:50 م
غلق الطريق الزراعى السريع جزئيا اليوم لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى قلما بقليوب الطريق الزراعى - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلنت محافظة القليوبية غلق طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى السريع جزئيا وترك حارات آخرى لحركة السيارت عند قرية قلما التابعة لمدينة قليوب للبدء فى إنشاء كوبرى علوى بالمنطقة، اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وطالبت المحافظة، فى بيان صحفى، المواطنين المتجهين إلى بنها وما يليها باستخدام طريق "شبرا بنها الحر" لتلافى التكدس المرورى من مدخل مدينة قليوب إلى موقع الكوبرى المقرر إنشاؤه.

يذكر أن وزارة النقل بدأت خطوات إنشاء كوبرى علوى على الطريق الزراعى عند قرية قلما بجهة الكيلو 19، وتم إسناد الأعمال لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري.

ومن المقرر أن تكون الأعمال على مرحلتين تستغرق 18 شهرا: الأولى والتى تم البدء فيها وتستمر 9 أشهر يتم من خلالها استقطاع حارتين مروريتين من أقصى يمين الاتجاه القادم من الإسكندرية وصولا إلى القاهرة؛ لتنفيذ أعمال إنشاء كوبرى علوى مع ضم الحارة الثالثة المتبقية من هذا الاتجاه إلى الاتجاه الآخر من القاهرة إلى الإسكندرية لتصبح 4 حارات مرورية.

أما المرحلة الثانية فسيتم فيها استحداث حارة مرورية بالأراضى الملاصقة للاتجاه القادم من القاهرة إلى الإسكندرية؛ لتسيير الحركة المرورية للقادم من الإسكندرية.

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

رودس

غلق الطريق الزراعى السريع جزئيا اليوم لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى قلما بقليوب

غلق الطريق الزراعى السريع جزئيا اليوم لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى قلما بقليوب فى الاسلكى قناه يتحدث عليها كثير فى البحريه لكن يسمع و يتكلم من هو على مسافه قريبه منه جدا يجب يكون هذا فى راديو السياره ان يفتح يسمع سائقين سيارات حوله مسافه 500 متر بقوه و وضوح هذا لو حدثت اى مشكله لا يحتاج يخرج من السياره للكلام او الاستفهام ايضا ممكن مثلها يشعر بـ دخول سيارات منطته مسافه 1000 متر فـ يقلل السرعه و يعرف هى لورى نقل و سرعتها او سياره اجره سرعتها عاليه و ممكن بـ شاشه تمثل بـ الارقام او الرسوم المعلومات مثل سياره على مسافه

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