غلق الطريق الزراعى السريع جزئيا اليوم لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى قلما بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت محافظة القليوبية غلق طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى السريع جزئيا وترك حارات آخرى لحركة السيارت عند قرية قلما التابعة لمدينة قليوب للبدء فى إنشاء كوبرى علوى بالمنطقة، اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وطالبت المحافظة، فى بيان صحفى، المواطنين المتجهين إلى بنها وما يليها باستخدام طريق "شبرا بنها الحر" لتلافى التكدس المرورى من مدخل مدينة قليوب إلى موقع الكوبرى المقرر إنشاؤه.

يذكر أن وزارة النقل بدأت خطوات إنشاء كوبرى علوى على الطريق الزراعى عند قرية قلما بجهة الكيلو 19، وتم إسناد الأعمال لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري.

ومن المقرر أن تكون الأعمال على مرحلتين تستغرق 18 شهرا: الأولى والتى تم البدء فيها وتستمر 9 أشهر يتم من خلالها استقطاع حارتين مروريتين من أقصى يمين الاتجاه القادم من الإسكندرية وصولا إلى القاهرة؛ لتنفيذ أعمال إنشاء كوبرى علوى مع ضم الحارة الثالثة المتبقية من هذا الاتجاه إلى الاتجاه الآخر من القاهرة إلى الإسكندرية لتصبح 4 حارات مرورية.

أما المرحلة الثانية فسيتم فيها استحداث حارة مرورية بالأراضى الملاصقة للاتجاه القادم من القاهرة إلى الإسكندرية؛ لتسيير الحركة المرورية للقادم من الإسكندرية.