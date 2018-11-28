غدا.. مجلس وزراء الاتصالات العرب يعقد دورته الـ22 برئاسة فلسطين

كتب مصطفى عنبر

يعقد مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات دورته الـ22 غدا الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة الدكتور علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى فلسطين خلفا للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبمشاركة وزراء الاتصالات العرب ورؤساء الوفود من الدول العربية.

وقال السفير كمال حسن على الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية -فى تصريح اليوم الأربعاء- إن المجلس سيتابع نتائج اجتماعات فرق العمل الفنية المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد من خلال نتائج الاجتماع 35 للجنة العربية الدائمة للبريد والاجتماع 43 للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات.

وقال إن المجلس سيتابع أيضا نتائج أعمال مؤتمر المندوبين المفوضين الذى عقد فى دبى خلال الفترة من 29 أكتوبر الماضى إلى 16 نوفمبر الجاري، ويعتبر أعلى سلطة لاتخاذ القرار فى الاتحاد الدولى للاتصالات، مشيرًا إلى أن فريق العمل العربى المُكلف بالتحضير للمؤتمر قد عقد خمسة اجتماعات لمناقشة المقترحات المقدمة إلى المؤتمر من جانب المجموعة العربية والمجموعات الإقليمية الأخرى وبذل جهودًا كبيرة كان لها أثرها البالغ فى اعتماد المؤتمر لمعظم المقترحات التى تقدمت بها المجموعة العربية، وفوز سبع دول عربية بمقاعد فى مجلس الاتحاد الذى ترأسه مصر فيما تتولى الإمارات منصب نائب رئيس المجلس للفترة القادمة، كما حظيت للمرة الأولى ثلاث دول عربية بمقاعد فى مجلس لوائح الراديو.

ودعا إلى تكثيف جهود الدول العربية فى أعمال وأنشطة الاتحاد الدولى للاتصالات من أجل تحقيق أعلى فائدة من وجود الدول العربية فى هذه المناصب وخدمة أهداف واستراتيجيات المنطقة فى مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأضاف أن المجلس يتابع كذلك نتائج معرض طوابع البريد العربى 2018 الذى عقد فى مدينة "وجدة" المغربية ويدعو إلى عقد الدورة القادمة للمعرض فى مدينة بورتسودان باعتبارها عاصمة الثقافة العربية لعام 2019، كما يتابع المجلس أيضًا أعمال التحضير لإصدار طابع البريد العربى الموحد فى عام 2019 والذى يتم إصداره كل ثلاث سنوات واختارت أجهزة المجلس للإصدار القادم موضوع "القدس عاصمة فلسطين".

وأشار إلى أن المجلس سيتابع التحضير للمنتدى العربى لحوكمة الإنترنت القادم الذى يعقد بتنظيم مشترك مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا وذلك بعد مراجعة نتائج أعماله فى ولايته الأولى التى عقد خلالها أربع دورات حظيت بمشاركات عالية من كافة أصحاب المصلحة ووضعته فى ريادة المنتديات الإقليمية لحوكمة الإنترنت التى أطلقتها المجموعات الإقليمية الأخرى.

وأكد أن المجلس سيناقش سبل دعم الطلب الذى تنوى دولة فلسطين التقدم به إلى الاتحاد البريدى العالمى من أجل الحصول على العضوية الكاملة فى الاتحاد والتمتع بالحقوق التى تحظى بها كافة الدول الأعضاء.

وكان المكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات قد عقد اليوم الأربعاء دورته الـ44 برئاسة محمد الأنور معروف وزير تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والاقتصاد الرقمى فى تونس للتحضير لأعمال الدورة الـ22 للمجلس.

ويضم المكتب التنفيذى تونس (رئيسا) والسودان نائبا وعضوية كل من : الكويت والسعودية والأردن وقطر وجمهورية القمر الاتحادية.