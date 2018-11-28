عضو بـ"البيطريين": جزار يطعن بيطريا بسكين بعد قراره بإعدام عجل غير صالح

كتبت آية دعبس و محمد إبراهيم

قال الدكتور شرف الدين فيصل، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، إن الدكتور سالم شعبان سالم، الطبيب بمجزر دمنهور، تعرض للاعتداء من جانب جزار، اليوم أثناء عمله، بسكين أدى إلى إصابته بجرح قطعى بالبطن بطول 20 سم، مشيرا إلى أنه تم تحرير محضر رقم 31941/ 2018، مركز دمنهور ضد الجزار، بعد الواقعة.

وأوضح فيصل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الطبيب البيطرى سبق له أن حرر محضر ذبح إناث بالمخالفة للقانون للجزار، مما أدى إلى تلقى الطبيب تهديدات أكثر من مرة من شقيق الجزار، لافتا إلى أن الدكتور سالم أثناء كشفه على الذبائح أمس وجد ذبائح غير صالحة فقرر إعدامها، وتم تشكيل لجنة وأقرت قرار الإعدام للذبائح.

وأضاف: أما صباح اليوم، فوجئ الدكتور سالم بدخول الجزار، واعتدائه عليه، وحاول بعض الموظفين أن يمنعوا الجزار من أن يكمل الاعتداء على الطبيب، وساعدهم فى حماية الطبيب البيطري مجموعة من موظفى النقابة، حتى تمكنوا من تهريب الطبيب، لافتا إلى أنه تم تكليفه من الدكتور خالد العامري نقيب البيطريين بمتابعة الأمر، موضحا أنه تدخل بصفته النقابية، وسيتقدم ببلاغ للنائب العام، ووزير الداخلية للمطالبة بمنح البيطريين الضبطية القضائية، وعمل نقطة شرطة بكل مجزر.

وأكد أنهم يطالبون بتأمين الطبيب البيطرى، بشكل كامل أثناء تأدية عمله، لأنه من غير المعقول أن يكون الطبيب بين كل هذا الكم من الأسلحة البيضاء، وعليه أن يتخذ قرارات ضد إرادة الجزار أحيانا، وهو غير آمن لغياب الشرطة.

و من ناحيته أرسل أحمد عثمان الطبيب اليبطري شكوى إلى خدمة صحافة المواطن باليوم السابع وحكى واقعة تعدى جزار بالسكين على زميله الدكتور سالم شعبان سالم طبيب بيطري في مجزر دمنهور لرفض الطبيب ذبح حيوان "عجل" مصاب بالسل.

وقال فى رسالتة " أن الطبيب تم انقاذه من الفتك به على يد الجزار وأصيب بجرح بالبطن استلزم عشرين غرزة جراحية وتم تحرير محضر رقم 31941 لسنة 2018".

وختم قائلا "دماء الأطباء البيطريين العاملين في المجازر مستباحة دائما وليست هذه هى الحالة الأولى ولن تكون الأخيرة بعد حوادث قتل واصابات لأطباء شرفاء رفضول ذبح مواشي مريضة ووقفوا بكل قوة لحماية صحة المواطنين من أمراض وأوبئة قد تفتك بهم وبأولادهم" .