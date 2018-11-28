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عضو الاتحاد الدولى للصيادلة: التشريعات القديمة حولت الصيدلى إلى "بقال"

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 03:58 م
عضو الاتحاد الدولى للصيادلة: التشريعات القديمة حولت الصيدلى إلى "بقال" نقابة الصيادلة - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور وائل على، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للصيادلة، إن 10 آلاف دواء مسجل فى وزارة الصحة المصرية، من بينها حوالى 90% منها براءة الاختراع الخاصة بها انتهت، وحوالى 9 آلاف دواء لا يتم تصنيعه، لافتا إلى أن 90% من المواد الخام يتم استيرادها من الخارج. 
 
وأكد على، خلال مؤتمر إطلاق "مشروع الصيادلة المصريين"، على ضرورة إنشاء مصانع لإنتاج المواد الخام الخاصة بأهم المستحضرات الدوائية التى يتم تداولها محليا، موضحا أن مصر بها 165 مصنع للدواء، وجميعهم لا يوجد لهم توجه لصناعة منتج دوائى محدد.
 
وأضاف: الصيدلة فى مصر تعنى الصيدليات فقط، لكن مشروعنا يعتمد على جعل صناعة الدواء فكرة تنموية ومورد اقتصادى للدولة، على عكس الوضع الحالى، حيث يوجد 75 ألف صيدلية فى مصر، بمعدل صيدلية كل 100 متر، ومع ذلك فأن الوزارة لم تستفد من ذلك العدد الكبير من الصيدليات، كما أن التشريعات القديمة للصيدلة حولت الصيدلى إلى بقال.
 
وأوضح أنه يمكن الاستفادة من انتشار الصيدليات، من خلال التعاون مع هيئة الإسعاف، واختيار صيدليتين فى كل منطقة مثلا، وتخصيص مقر للهيئة بهما، والإعلان عنهما، وتلقى الحالات البسيطة لتلقى العلاج، موضحا أن 50% من الحالات المريضة لا تحتاج الإحالة لوزارة الصحة، وبذلك يمكن تقليل 50% من الضغط على المستشفيات وتخفيض من نفقات الدولة، وبذلك يتم الاستفادة من الصيدليات.
 
 
 

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