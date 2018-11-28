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ضبط 11 قضية مخدرات و7 قضايا سلاح نارى فى حملة أمنية بالمحلة

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 10:06 ص
ضبط 11 قضية مخدرات و7 قضايا سلاح نارى فى حملة أمنية بالمحلة اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية - عادل ضرة
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نجح ضباط مباحث مركز المحلة، برئاسة الرائد عمر ابو بكر، بقيادة العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث بالمحلة وسمنود تحت اشراف اللواء السعيد شكرى مدير مباحث المديرية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية فى ضبط 7 قضايا سلاح نارى و11 قضية مخدرات بمركز شرطة المحلة،  خلال مداهمات  على عناصر شديدة الخطورة.
 
قامت عدة مأموريات في ذات التوقيت استهدفت المتهمين قادها الرائد عمر ابو بكر رئيس مباحث مركز المحلة، ومعاونوه بعد تحديد أماكن اختبائهم، أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بدون ترخيص.

تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بنتيجة الحملة وتولت النيابة التحقيقات.

كما شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.
 
أسفرت جهود الحملة عن ضبط 4155 هاربا من أحكام، منهم 2609 أحكام فى جنح الغرامات، و1483 حكما فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، و55 حكم مخالفات، وضبط 8 متهمين هاربين من جناية وتحصيل 180512 الف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

كما شنت إدارة مباحث التموين بمديرية امن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، حملة بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط اغذية اطفال غير صالحة للاستهلاك، وحلوى جافة غير صالحة للاستهلاك، ومستلزمات طبية مجهولة المصدر.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط "وائل ع خ" صاحب مصنع أغذية أطفال "سناكس " بدون ببندر بسيون والمسئول عنه "سماح س ا ح" 42 سنة وبحوزته 2,750 طن ملح طعام نشا وشرش لبن مجفف ومكسبات طعم غير صالحة للاستهلاك فى المحضر 19806 جنح مركز بسيون، وضبط "محروس ر ر" 62 سنة صاحب مطحن ملح ببندر زفتى وبحوزته طن ملح طعام غير صالح فى المحضر 302 جنح امن دولة طوارئ  قسم زفتى.

وضبط "أيمن ف ا" 37 سنة صاحب مصنع أغذية أطفال "سناكس" بقرية القضابة مركز بسيون والمسئول عنه "أحمد ا م" مقيمة بقرية كفر جعفر وبحوزته 3600 عبوة أغذيه أطفال سناكس و 100 كجم سناكس مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك فى المحضر 19807 جنح مركز بسيون، وضبط "عبد الحافظ م ع" 59 سنة صاحب مصنع حلوى بقرية ميت حبيش مركز طنطا مقيم بمنطقة القرشى ثان طنطا وبحوزته 1200 قطعة حلوى جافه غير صالحة  للاستهلاك، فى المحضر 1314 جنح امن دولة طوارئ مركز طنطا.

كما أسفرت الحملة عن ضبط "عبد الفتاح ح ع" 27 سنة صاحب محل لبيع المستلزمات الطبيه بشارع متولى الشعراوى  ثان طنطا مقيم بشارع عنتر بن شداد وبحوزته 418 عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسيه فى المحضر 31670 جنح قسم ثان طنطا، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

 


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ضبط أغذية أطفال غير صالحة للاستهلاك ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بالغربية

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