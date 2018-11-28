ضبط 11 قضية مخدرات و7 قضايا سلاح نارى فى حملة أمنية بالمحلة

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 4155 هاربا من أحكام، منهم 2609 أحكام فى جنح الغرامات، و1483 حكما فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، و55 حكم مخالفات، وضبط 8 متهمين هاربين من جناية وتحصيل 180512 الف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما شنت إدارة مباحث التموين بمديرية امن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، حملة بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط اغذية اطفال غير صالحة للاستهلاك، وحلوى جافة غير صالحة للاستهلاك، ومستلزمات طبية مجهولة المصدر.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط "وائل ع خ" صاحب مصنع أغذية أطفال "سناكس " بدون ببندر بسيون والمسئول عنه "سماح س ا ح" 42 سنة وبحوزته 2,750 طن ملح طعام نشا وشرش لبن مجفف ومكسبات طعم غير صالحة للاستهلاك فى المحضر 19806 جنح مركز بسيون، وضبط "محروس ر ر" 62 سنة صاحب مطحن ملح ببندر زفتى وبحوزته طن ملح طعام غير صالح فى المحضر 302 جنح امن دولة طوارئ قسم زفتى.

وضبط "أيمن ف ا" 37 سنة صاحب مصنع أغذية أطفال "سناكس" بقرية القضابة مركز بسيون والمسئول عنه "أحمد ا م" مقيمة بقرية كفر جعفر وبحوزته 3600 عبوة أغذيه أطفال سناكس و 100 كجم سناكس مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك فى المحضر 19807 جنح مركز بسيون، وضبط "عبد الحافظ م ع" 59 سنة صاحب مصنع حلوى بقرية ميت حبيش مركز طنطا مقيم بمنطقة القرشى ثان طنطا وبحوزته 1200 قطعة حلوى جافه غير صالحة للاستهلاك، فى المحضر 1314 جنح امن دولة طوارئ مركز طنطا.

كما أسفرت الحملة عن ضبط "عبد الفتاح ح ع" 27 سنة صاحب محل لبيع المستلزمات الطبيه بشارع متولى الشعراوى ثان طنطا مقيم بشارع عنتر بن شداد وبحوزته 418 عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسيه فى المحضر 31670 جنح قسم ثان طنطا، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.