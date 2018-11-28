video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط هارب من 125 عامًا بالسجن فى حملة أمنية بالإسكندرية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:32 م
ضبط هارب من 125 عامًا بالسجن فى حملة أمنية بالإسكندرية حمله امنية-ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق
شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الهاربين من تنفيذ الأحكام وأسفرت عن ضبط المحكوم عليه مصطفى.أ.ع- 31 سنة - عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية (بالإسكندرية) هارب من تنفيذ حكم غيابي بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات" وضبط المحكوم عليه تامر.م.غ -  47 سنة – عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، هارب من حكم غيابى بالسجن 5 سنوات فى قضية "إختلاس".
 
كما تم ضبط المحكوم عليه محمد.ع.م- 40 سنة – عامل، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة (بالإسكندرية)، والمطلوب ضبطه فى 327 حكم حبس (90 جزئى، 41 مستأنف، 196 غرامة) فى قضايا (تبديد، إكمال بناء، مبانى)، بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت 125سنة، وكفالات بقيمة 640000 جنيه، وغرامات بقيمة 1300000 جنيه تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 1791 شخصا هاربا من تنفيذ أحكام قضائية فى البحيرة

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

امن الاسكندريه




لا تفوتك
صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة