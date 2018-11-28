ضبط هارب من 125 عامًا بالسجن فى حملة أمنية بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الهاربين من تنفيذ الأحكام وأسفرت عن ضبط المحكوم عليه مصطفى.أ.ع- 31 سنة - عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية (بالإسكندرية) هارب من تنفيذ حكم غيابي بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات" وضبط المحكوم عليه تامر.م.غ - 47 سنة – عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، هارب من حكم غيابى بالسجن 5 سنوات فى قضية "إختلاس".

كما تم ضبط المحكوم عليه محمد.ع.م- 40 سنة – عامل، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة (بالإسكندرية)، والمطلوب ضبطه فى 327 حكم حبس (90 جزئى، 41 مستأنف، 196 غرامة) فى قضايا (تبديد، إكمال بناء، مبانى)، بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت 125سنة، وكفالات بقيمة 640000 جنيه، وغرامات بقيمة 1300000 جنيه تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.