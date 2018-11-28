صور وفيديو.. استياء جماهير الأهلي بالوادى الجديد بعد الهزيمة أمام المقاولون

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

سادت حالة من الغضب الشديد والاستياء وخيبة الأمل بين جماهير النادي الأهلي بعد خسارته أمام نادي المقاولين في بطولة الدوري العام بهدف مقابل لاشيء وطالبوا بالتدخل الفوري من مجلس إدارة الكابتن الخطيب بضم لاعبين جدد وإقالة المدرب الحالي بعد أن خسر الفريق كل البطولات التي خاضها مؤخرا على المستوى الأفريقي والعربي والمحلي وتخوفهم من استمرار مسلسل الهزائم بما يهدد الفريق بالابتعاد عن المنافسة على الصدارة على الدوري والحفاظ على اللقب.

وقال أحمد شوقي في تصريح لـ اليوم السابع أن فريق النادي الأهلي سيظل نادي القرن على الرغم مما يتعرض له من عثرات الا انه يجب التدخل الفوري بضخ دماء جديدة للفريق من خلال انتقاء لاعبين على مستوى عالي يعوض خسائر الفريق ويحقق الصدارة مرة أخرى مؤكدا على أنه يجب على المدرب الفني أن يعيد ترتيب خططه وكذلك تقييم مستوى اللاعبين حتى يمكنه الدفع بعناصر جديدة من اللاعبين الذين يمكنهم تعويض تلك الخسائر المتوالية التي تعرض لها نادي القرن.

وأضاف محمود صابر أن فريق النادي الأهلي أصبح دون المستوى منذ فترة طويلة وعلى الرغم من ذلك لم يتحرك مجلس الإدارة لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الفريق والحفاظ على مستواه الذي ظهر به في المنافسات التي وصل فيها للدور النهائي وخسرها وكذلك خروجه المخزي من البطولة العربية وتدني مستواه في البطولات المحلية وهو ما أحزن جماهير الأهلي بالمحافظة كثيرا.

ومن جانبه قال أحمد عبد الرحمن احد مشجعي الفريق انه حزين جدا لما آل إليه مستوى فريقه من مستوى مادتي بشدة وعدم تدخل الجهاز الفني لتغيير خططه التي اعتمدت على البدلاء الذين أصيبوا الواحد تلو الآخر واضطر للاعتماد على عناصر قليلة الخبرة من اللاعبين الذين ظهروا دون المستوى في بطولات حساسة أمام فرق مجهزة فنيا وبدنيا وخسرها الوحيد هو الفوز على النادي الأهلي وهو ما يستوجب ضرورة الدفع بلاعبين جدد على مستوى عالي من المهارة واللياقة بهدف إنقاذ الف يق وكذلك تغيير الدير الفني في حال عدم قدرته على قيادة الفريق نحو الفوز وتحقيق المكسب.