صور.. وزارة العدل تفتتح محاكم القصير الجزئية المميكنة

كتب إبراهيم قاسم

افتتح المستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقنى ومركزالمعلومات القضائي نيابة عن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل محاكم القصير الجزئية وأعمال التطوير والميكنة بها.



جانب من الافتتاح

ويأتي ذلك فى إطار افتتاح العدل لعدة محاكم بمحافظة البحر الأحمر هى محكمة استئناف قنا – مأمورية البحر الأحمرومحكمة البحر الأحمر الابتدائية والغردقة الجزئية ومأمورية سفاجا الكلية ومحكمة سفاجا الجزئية.



جانب من الافتتاح

وقالت الوزارة، إن ما يحدث من ميكنة كافة محاكم الجمهورية بالتعاون المستمر والوثيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لن يحقق العدالة الناجزة فقط ولكن سيساعد فى خلق تغيير فى سلوك ومفاهيم كل من المتقاضى والقائمين على العمل بدور المحاكم .



جانب من الافتتاح

ومن المقرر أن تستكمل مراسم افتتاح أعمال التطوير وميكنة باقى محاكم محافظة البحر الأحمر محاكم حلايب وشلاتين الجزئية ورأس غارب الجزئية.