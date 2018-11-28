صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى دار إسماعيل ومنطقة اللبان

قام الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية بجولة تفقدية لمستشفى دار إسماعيل و ذلك بعد أن كلف محافظ الاسكندرية الدكتور محمد ابو سليمان وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية بإخلاء المبنى القديم بمستشفى دار إسماعيل وذلك لاحتياج المبنى لترميم شامل على وجه السرعة لما يمثله من خطر حقيقى على سلامة المرضى والعاملين بالمستشفى.

وتفقد محافظ الاسكندرية أقسام المستشفى ، كما قام بجولة تفقدية بمنطقة اللبان و مينا البصل يرافقة عدد من نواب البرلمان لدائرتى اللبان و مينا البصل ، و استمع المحافظ الى شكاوى المواطنين و شدد على ضرورة حل مشكلات الاهالى و رفع كفاءة المرافق

يذكر أن مستشفى دار اسماعيل أنشأت عام 1905م و تم تشغيلها عام 1912م ،و طبقاً لتقرير المكتب الاستشارى الهندسى بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية بأن المبنى القديم لمستشفى دار اسماعيل يحتاج لترميم شامل على وجه السرعة لما يمثل خطورة على سلامة المرضى والعاملين ،علما بان كلا من مستشفى دار إسماعيل و مستشفى جمال حمادة بنطاق منطقة غرب الطبية ونفس النطاق الجغرافى بتعداد سكاني يصل ل 484150 نسمة.



محافظ الاسكندرية يتفقد مستشفى دار اسماعيل و منطقة اللبان (1)



محافظ الاسكندرية يتفقد مستشفى دار اسماعيل و منطقة اللبان (2)



محافظ الاسكندرية يتفقد مستشفى دار اسماعيل و منطقة اللبان (3)



محافظ الاسكندرية يتفقد مستشفى دار اسماعيل و منطقة اللبان (4)