صور.. كل ما تريد معرفته عن كنيسة العاصمة الإدارية الجديدة × 25 معلومة

كتب أحمد حسن



اليوم السابع بلس

منذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإنشاء كنيسة العاصمة الإدارية الجديدة، والعمل يسير بشكل جيد ومنتظم ويفوق الجدول الزمنى المحدد لها، حيث إنه خلال أسابيع قليلة وتنتهى شركة أوراسكوم من تنفيذ أكبر كنيسة فى الشرق الأوسط داخل العاصمة الإدارية الجديدة، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ونقدم لكم فى هذا التقرير 25 معلومة جديدة عن كنيسة العاصمة الإدارية الجديدة وهى:

1- تسمى كاتدرائية ميلاد المسيح

2- تقع شرق مشروع أرض المعارض EXPO، جنوب الحديقة المركزية بالعاصمة الجديدة.

3- تنفذ على مساحة 15 فدانا أى ما يعادل 63 ألف متر مربع.

4- تتضمن مبنى الكاتدرائية على مساحة 7500 متر مربع.

5- تتضمن كنيسة الشعب تسع لنحو 1000 مواطن.

6- تحتوى كنيسة الشعب على ساحة رئيسة إضافة إلى مبنى المقر البابوى وصالة استقبال وقاعة اجتماعات ومكاتب إدارية.

7- تعد كنيسة العاصمة الإدارية أكبر كنيسة فى الشرق الأوسط.

8- مبنى الكاتدرائية يسع لـ 8200 فرد وهو عبارة عن "بادروم" وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا.

9- شركة أوراسكوم هى المسئولة عن تنفيذ كنيسة العاصمة الإدارية وتحت إشراف الهيئة الهندسية.

10- بدأ العمل فى كنيسة العاصمة الإدارية يناير الماضى.

11- تتضمن جراج أسفل الأرض مكون من طابقين ومبنى خدمات.

12- التشكيل الرئيسى للكنيسة عبارة عن صحن رئيسى مغطى بقبوين متعامدين قطر كلاً منهم 40 متر يشكلَا صليب، وفى تقابلهم فى وسط الصحن قبة الكاتدرائية (Dome) بقطر 40 متر ترتفع 39 متر عن سطح الأرض محملة على عدد أربعة عقود رئيسية (Arches) بنفس القطر.

13- تتضمن أيضا أنصاف قباب فى الجهات الشمالية والقبلية والغربية.

14- على الجانبين يوجد ممرين جانبيين يتغطى كلاً منهما بقبوات متقاطعة قطر كلاً منهم 6 متر.

15- تم مراعاة أن تكون منطقة الهياكل أن يكون أعلى الهيكل الرئيسى قبة بقطر 15 مترا وقباب الهياكل الجانبية بقطر 10 أمتار.

16- تم تصميم عدد 2 منارة ملحقة بمبنى الكاتدرائية.

17- تم تصميم المنارة بتشكيل من عناصر من العمارة القبطية وروعى أن تحتوى على عدد من الاجراس أعلى المنارة.

18- تم مراعاة أن تكون مسارات التكييف بدور البدروم بالكاتدرائية حتى لا تؤثر على الشكل المعمارى للكاتدرائية.

19- تم استخدام شدات معدنية (غير تقليدية) مثبتة على الأعمدة وليس على بلاطة السقف، وذلك لسرعة الانتهاء من تنفيذ وصب خرسانات القبة الرئيسية.

20- الاستشارى العام للمشروع وهم "استشارى التصميم الانشائ" (ACE بالاشتراك مع SSA"".

21- تم البناء على 30% من مساحة الأرض دون بدروم.

22- الانتهاء من تشطيبات كنيسة العاصمة الإدارية الجديدة أول يناير المقبل

23- التشطيبات الخارجية تتضمن حجر صناعى ومادة GRC

24- المرحلة الثانية من الكنيسة تشمل المقر البابوى، وكنيسة للشعب تصل لـ1000 مصلى، وجراج متعدد الطوابق

25-ستكون مزارا سياحيا باعتبارها أكبر كنيسة فى الشرق الأوسط، كما أن موقعها الفريد والمتميز يعكس رؤية الدولة فى المساواة والمواطن والحريات.











