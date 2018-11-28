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صور.. فريق طبى ينجح فى إعادة زراعة يد مبتورة لمريض بمستشفى الأزهر بدمياط

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:28 م
صور.. فريق طبى ينجح فى إعادة زراعة يد مبتورة لمريض بمستشفى الأزهر بدمياط اليد بعد إعادة زرعها
دمياط معتز الشربينى
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نجح فريق طبى بقسم جراحة التجميل والحروق بمستشفى الأزهر الجامعى بدمياط فى إعادة زرع يد بها بتر متهشم شبه كامل لمريض يبلغ من العمر 28 سنة من جمصة، وذلك إثر تعرضه لحادث سقوط جدار على اليد اليسرى، حيث تم إجراء عمليه جراحيه عاجله استغرقت خمس ساعات.

 

وضم الفريق الطبى الدكتور محمود أمين رئيس قسم جراحة التجميل والحرق والدكتور أحمد صبرى أحمد صبرى أحمد أستاذ جراحة التجميل ورئيس القسم سابقا والدكتور عصام طمان أستاذ جراحة التجميل ووكيل كلية طب الأزهر للدراسات العليا.

 

 وأكد الفريق الطبى استقرار حالة المريض الذى يخضع للرعاية والمتابعة الدقيقة بالمستشفى.

 
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