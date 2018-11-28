صور.. جماهير الإسماعيلية: تراجع مستوى الأهلى سببه غياب الروح والإدارة

الإسماعيلية - السيد فلاح

أبدت جماهير الأهلى بالإسماعيلية، غضبها الشديد من تراجع مستوى الفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، وخسارته بهدف دون مقابل أمام فريق المقاولون العرب، فى المباراة التى جمعتهما أمس الثلاثاء على ملعب استاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ16 لمسابقة الدورى العام.

جاءت هزيمة الأهلى أمام المقاولون بهدف أحمد على فى الدقيقة 83، ليتجمّد رصيد الأحمر عند 11 نقاط ويبقى فى المركز الأخير وله 9 مباريات مؤجلة، فيما يرتفع رصيد المقاولون العرب لـ20 نقطة ويصعد للمركز الخامس، كما جاءت الهزيمة بعد عروض الأهلى السيئة بعدما خسر بطولة أفريقيا أمام الترجى التونسى قبل أن يخرج الفريق من البطولة العربية أمام الوصل الإماراتى.

وقال أحمد الونش، أحدى مشجعى الأهلى بالإسماعيلية، إن سبب هزيمة الأهلى أمام المقاولون وتراجع مستوى الفريق، لغياب الروح لدى اللاعبين، وحاجة الفريق لمهاجم بدلاً من مروان محسن، كذلك مدرب أجنبى جيد، بالإضافة إلى تأثر الفريق برحيل عبد الله السعيد.

وعلق ياسر مجدى، أحدى مشجعى الإسماعيلى، على هزيمة الأهلى وتراجع مستواه، مؤكدًا أن السبب هو عدم قدرة الفريق الأحمر على التعاقد مع لاعبى الدراويش المميزين فى الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن لاعبى الإسماعيلى الذى تعاقد معهم الأهلى فى السنوات الأخيرة، هم من أتوا بالبطولات للنادى الأهلى أمثال عبد الله السعيد ومن قبله محمد بركات وأحمد فتحى وسيد معوض وغيرهم من نجوم الدراويش السابقين.

وقال أحمد عصفور، أحدى مشجعى الأهلى بالإسماعيلية، أن اللاعبين والجهاز الفنى، هم من يتحملوا تراجع المستوى والهزائم الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأهلى فى حاجة إلى مدرب أجتبى جيد، كما أن الفريق تأثر فعليًا منذ رحيل عبد الله السعيد.

وحمل حبيب محمد، أحدى مشجعى الأهلى بالإسماعيلية، مجلس إدارة الأهلى سبب الهزائم وتراجع مستوى لاعبى الفريق الأول لعدم تدعيم الفريق بلاعبين مميزين بالإضافة إلى حاجة الأهلى لمدرب أجنبى يحمل سيرة ذاتية قوية.