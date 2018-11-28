video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 03:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. الصحة تحظر جميع وسائل الدعاية والإعلان عن التدخين

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:41 ص
صور.. الصحة تحظر جميع وسائل الدعاية والإعلان عن التدخين جانب من المؤتمر
كتب وليد عبد السلام - تصوير عمرو مصطفى
إضافة تعليق
أعلنت وزارة الصحة والسكان، حظر جميع أنواع الدعاية والإعلان عن التدخين بكل صورها على أن يخضع المخالفون لعقوبات رادعة.
 
وقالت الدكتورة مايسة حمزة مدير الإدارة المركزية لشؤن البيئة بوزارة الصحة والسكان خلال إطلاق مشروع الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إن عيادات التبغ موجودة وتقدم الخدمة فى الإقلاع عن التدخين.
 
 
وأضافت مايسة حمزة، أنه يتم وضع صور تحذيرية على علب التبغ لحماية وتوجية المتعاطين من مخاطرة، لافتة إلى أن هناك 27 وحدة لمكافحة التدخين فى المحافظات .
مؤتمر مكافحه التبغ (1)
 
مؤتمر مكافحه التبغ (2)
 
مؤتمر مكافحه التبغ (3)
 
مؤتمر مكافحه التبغ (4)
 
مؤتمر مكافحه التبغ (5)
 
مؤتمر مكافحه التبغ (6)
 
مؤتمر مكافحه التبغ (7)
 
مؤتمر مكافحه التبغ (8)
 
مؤتمر مكافحه التبغ (9)
 
مؤتمر مكافحه التبغ (10)
 
مؤتمر مكافحه التبغ (11)
 
مؤتمر مكافحه التبغ (12)
 
مؤتمر مكافحه التبغ (13)
 
مؤتمر مكافحه التبغ (14)
 
مؤتمر مكافحه التبغ (15)
 
مؤتمر مكافحه التبغ (16)
 
مؤتمر مكافحه التبغ (17)
 
مؤتمر مكافحه التبغ (18)
 
مؤتمر مكافحه التبغ (19)
 
مؤتمر مكافحه التبغ (20)
 
مؤتمر مكافحه التبغ (21)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة تبدأ وضع برتوكولات تغذية للمصابين بأمراض مبادرة 100 مليون صحة

الصحة العالمية: 43.6%؜ من الرجال فى مصر مدخنون

الصحة

التدخين

الصحة العالمية




لا تفوتك
الحكومة تعلن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيا فى يناير

الحكومة تعلن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيا فى يناير

صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

السفير البريطانى بالقاهرة: نتوقع زيارة 450 ألف سائح لمصر فى 2018

السفير البريطانى بالقاهرة: نتوقع زيارة 450 ألف سائح لمصر فى 2018

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة