video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 07:01 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. افتتاح الجناح المصرى بمعرض السياحة والسفر الدولى بمدينة برشلونة

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 05:17 م
صور.. افتتاح الجناح المصرى بمعرض السياحة والسفر الدولى بمدينة برشلونة معرض السياحة والسفر الدولى لسياحة الحوافز والمؤتمرات IBTM
رسالة برشلونة: وائل ربيعى
إضافة تعليق
افتتح بمدينة برشلونة الجناح المصرى بمعرض السياحة والسفر الدولى لسياحة الحوافز والمؤتمرات IBTM ٢٠١٨ والذى تمتد فعاليته حتى يوم غد الخميس، ويعتبر هذا المعرض من أهم المعارض الدولية المتخصصة فى سياحة المؤتمرات والحوافز.
 
وبجانب هيئة تنشيط السياحة تشارك خمس شركات سياحية مصرية بالجناح المصرى، وتم افتتاح المعرض بحضور المستشار طارق سراج نائب السفير المصرى فى إسبانيا.
 
وأعرب زوار المعرض من المتخصصين عن اهتمامهم بالمقصد السياحى المصرى، حيث إن موقع مصر يتيح لها استقبال وتنظيم مؤتمرات من دول العالم المختلفة بجانب ما تمتلكه مصر من مناطق جذب تختص بالسياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية، وتضمن المعرض باقة من الصور المعبرة عن طبيعة مصر الساحرة ومعالمها السياحية.
 
 
PHOTO-2018-11-28-14-59-57
 

 

PHOTO-2018-11-28-14-59-58
 

 

PHOTO-2018-11-28-14-59-58_1
 

 

PHOTO-2018-11-28-14-59-59
 

 

PHOTO-2018-11-28-14-59-59_1
 

 

PHOTO-2018-11-28-14-59-59_2
 

 

PHOTO-2018-11-28-14-59-59_3
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح "معرض منتجى" بكلية التربية النوعية

مصر تعرض تجربتها بإدارة موقع وادى الحيتان بمؤتمر التنوع البيولوجى

مدينة برشلونة

معرض السياحة والسفر

سياحة الحوافز والمؤتمرات




لا تفوتك
صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

صور.. عاصفة ترابية فى سماء الجيزة والقاهرة.. والأرصاد تحذر المواطنين

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

كيانات الظلام تهدد قطاع السياحة.. صفحات على فيس بوك تعمل بدون تراخيص.. خبراء: تقدم خدمات للسائح دون رقابة.. غرفة الشركات: تسىء لسمعة مصر وتحارب الشركات المرخصة.. وخطة عمل لمواجهة السماسرة.. وتغليظ العقوبة للحبس

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

التشكيل المتوقع لقمة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة