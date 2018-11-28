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صورة.. الأمير محمد بن سلمان يغادر تونس متجها للأرجنتين لحضور قمة الـ20

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 05:53 ص
صورة.. الأمير محمد بن سلمان يغادر تونس متجها للأرجنتين لحضور قمة الـ20 الرئيس السبسي في وداع الأمير محمد بن سلمان
وكالات
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غادر ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجمهورية التونسية، بعد أن عقد مباحثات مع الرئيس التونسى الباجى قايد السبسي، متوجها إلى الأرجنتين لحضور قمة العشرين، وفق ما ذكرت قناة العربية.

وفى وقت سابق عقد الأمير محمد بن سلمان، اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، وذلك في قصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة تونس بحضور وفدي البلدين.

واستعرضا الجانبين، علاقات التعاون السعودي التونسي، في شتى المجالات، والفرص الواعدة لتطويرها ، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

 

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الأمير محمد بن سلمان

تونس

الأرجنتين

قمة الـ 20




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