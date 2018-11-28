سقوط 6 متهمين بحوزتهم سلاح نارى واستروكس وحشيش فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 6 متهمين بحوزتهم سلاح نارى وكميات من الاستروكس والحشيش والبانجو والأقراص المخدرة الهيروين بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كل من المتهم "السيد .س. ن 25 عاما" عامل مقيم المنايف - دائرة مركز أبو صوير بحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش شوت جن و[ 4 ] طلقات من ذات العيار، كمية من نبات البانجو المخدر تزن كيلوجرام والمتهم "شادى .ع. ا 20 عاما" عامل مقيم الشيخ زايد – دائرة قسم ثالث بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن {150 جرام}، مبلغ مالي وقدره 150 جنيها هاتف محمول والمتهم "سامح .م. م 20 عاما" عامل مقيم البلابسة ــ دائرة قسم ثان، بحوزته كمية من نبات الاستروكس المخدر تزن { 100 جرام} مبلغ مالي و2 هاتف محمول والمتهم "على .م .م" 43 عاما عامل مقيم المحطة – دائرة مركز أبوصوير، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى { 1.500 كيلو جرام } مبلغ مالي قدره 700 جنيه، هاتف محمول والمتهم "محمد. و. ا " 38 عاما عامل مقيم المحطة الجديدة – دائرة قسم أول بحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى { 150 جرام } مبلغ مالي قدره 85 جنيها هاتف محمول والمتهم "محمد .م .م 32 عاما" عامل مقيم دائرة قسم شرطة أول الاسماعيلية بحوزته 25 قرص مخدر.

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.