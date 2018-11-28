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سفير مصر فى كندا يلتقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم الكندى

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 09:27 ص
سفير مصر فى كندا يلتقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم الكندى سفير مصر لدى كندا مع المستشار أحمد أبو زيد
كتب أحمد جمعة
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في إطار خطة التواصل التى تنتهجها سفارة مصر فى كندا مع دوائر التأثير السياسى والاقتصادى والثقافى الكندية، وانطلاقا من أهمية دعم وتعزيز العلاقات المصرية/ الكندية على مختلف المستويات، والتعريف بالتطورات الكبيرة التى تشهدها مصر بما يسهم فى دعم صورة مصر فى الخارج، التقى السفير أحمد أبو زيد سفير مصر فى كندا أمس الثلاثاء، مع النائب مايكل ليفيت رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندى.

 

وفى تصريح للسفير المصرى عقب اللقاء، أشاد بالروح الإيجابية والمشجعة التى تحدث بها رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم خلال اللقاء، وما أبداه من اهتمام بفتح قنوات اتصال وحوار مع مجلس النواب المصرى لدعم العلاقات المصرية/ الكندية فى مختلف مناحيها.

 

وأكد أبو زيد على الدور الهام والمحورى الذى يضطلع به أعضاء مجلس النواب فى بناء جسور التواصل والحوار مع برلمانات العديد من الدول الصديقة، فى إطار دبلوماسية برلمانية نشطة وممنهجة تستهدف دعم علاقات مصر بشركائها الدوليين، وشرح طبيعة وحجم التطورات التى تشهدها مصر، وبناء شراكات دولية داعمة لتلك التطورات.

 

وكشف سفير مصر فى كندا أنه اقترح على رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم إنشاء مجموعة صداقة برلمانية مصرية/كندية تكون بمثابة نقطة ارتكاز إضافية لدفع وتعزيز العلاقات بين البلدين، لاسيما وأن كندا تعتبر من أكبر بلاد المهجر استقبالا واحتضانا للجاليات المصرية، ويدرس بجامعاتها أعداد كبيرة من الطلاب المصريين، الأمر الذى يجعل من الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين هدفا مشتركا يحقق مصالح البلدين.

 

وشهد اللقاء حوارا معمقا حول عدد من القضايا الاقليمية والدولية التى تهم البلدين، تم خلاله استعراض رؤية مصر تجاه تلك القضايا، وفى مقدمتها الأوضاع فى الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب، وسبل دعم السلم والاستقرار على المستوى الدولى.

 

وقد وجه السفير أبو زيد الدعوة لرئيس لجنة العلاقات الخارجية لزيارة مصر.


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