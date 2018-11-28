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سفير الصين لدى واشنطن: سنرد على أى عقوبات أمريكية بشأن مسلمى الويجور

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 08:41 ص
سفير الصين لدى واشنطن: سنرد على أى عقوبات أمريكية بشأن مسلمى الويجور ترامب وشى جين بينج
رويترز
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ذكر السفير الصينى لدى الولايات المتحدة تسوى تيان كاى أن الصين سترد "على نحو متناسب" على العقوبات الأمريكية على كبار مسؤوليها فى إقليم شينجيانج المضطرب بشأن مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان، مضيفا أن سياسات بكين فى المنطقة تستهدف "إعادة تثقيف" الإرهابيين.

وفى مقابلة مع رويترز، شبه تسوى ما تقوم به الصين فى شينجيانج بقتال القوات الأمريكية لتنظيم داعش فى العراق وسوريا. وقال تسوى "هل بوسعكم أن تتخيلوا أن بعض المسؤولين الأمريكيين المكلفين بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية سيواجهون عقوبات؟"، مضيفا أنه "إذا جرى اتخاذ إجراءات من هذا القبيل فسنضطر للرد".

ولم يحدد تسوي التحركات التي قد تقدم عليها الصين. وواجهت الصين في الشهور القليلة الماضية انتقادات من نشطاء وأكاديميين وحكومات أجنبية بسبب حملات الاعتقال الجماعي والرقابة الصارمة على أقلية الويغور المسلمة وغيرها من الجماعات العرقية التي تعيش في شينجيانغ.

وقال تسوى إنه في الوقت الذي تستخدم فيه الولايات المتحدة الصواريخ والطائرات المسيرة لقتل الإرهابيين "فإننا نحاول إعادة تثقيف معظمهم وتحويلهم إلى أشخاص طبيعيين يمكنهم العودة للحياة الطبيعية".

وأضاف ردا على سؤال بشأن كيفية رد الصين على العقوبات الأمريكية المحتملة على المسؤول الحزبي الكبير بشينجيانغ "سنرى ماذا سيحدث؟ سنفعل كل شيء على نحو متناسب".

 


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