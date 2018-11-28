سفير أوكرانيا يطالب ألمانيا بموقف قوى ضد روسيا

رويترز

حث سفير أوكرانيا لدى برلين ألمانيا ودولا غربية أخرى على معاقبة روسيا بتمديد العقوبات وحظر واردات الطاقة وتعليق مشروع خط أنابيب الغاز (نوردستريم2) بعد أن احتجزت روسيا ثلاث سفن أوكرانية قرب القرم. وأثار السفير أيضا إمكانية إرسال قوات مشاة بحرية ألمانية إلى المنطقة.

وأثار العديد من كبار الساسة الأوروبيين احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا بعد الواقعة يوم الأحد التي يخشى الغرب أن تؤجج صراعا أوسع نطاقا قرب القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014.

وقال السفير أندريه ميلنيك لمحطة إذاعة ألمانية اليوم الأربعاء "يتعين على ألمانيا اتخاذ موقف واضح... ووقف (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين عند حده".

وأضاف "هراوة العقوبات يجب أن تشهر سريعا... يجب أن تحظر تماما صادرات الغاز والنفط من روسيا وأن يجمد نوردستريم2" وتابع أن مثل هذه الإجراءات وحدها هي التي يمكنها وقف تصرفات بوتين "الهمجية".