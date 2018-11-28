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سفر وعودة 859 مصريا وليبيا و250 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 05:06 م
سفر وعودة 859 مصريا وليبيا و250 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 859 مصريا وليبيا و 250 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 746 إلى الجانب الليبي، بينهم  247مصريا و499 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 289 بينهم 256 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 33 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 113 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 137 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 


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