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سعر اليورو اليوم الأربعاء 28-11-2018 وتباين العملة الأوروبية أمام الجنيه

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:59 م
سعر اليورو اليوم الأربعاء 28-11-2018 وتباين العملة الأوروبية أمام الجنيه يويو ارشيف
كتبت- هبة حسام
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تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات، اليوم الأربعاء 28-11-2018، ومقارنة بختام تعاملات الأمس، ارتفع سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك بشكل طفيف، بينما تراجع فى بنوك أخرى، ليسجل حالة من التباين بين البنوك وبعضها.
 
 
بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، اليوم الأربعاء، 20.10 جنيه للشراء، و 20.28 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى... بعد أن بلغ متوسط سعره فى السوق المصرى 20.21 جنيه للشراء، و 20.35 جنيه للبيع.
 
 
 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 
20.21 جنيه للشراء
20.35 جنيه للبيع
 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 
20.10 جنيه للشراء
20.28 جنيه للبيع
 
 
سعر اليورو فى بنك مصر
 
20.11 جنيه للشراء
20.29 جنيه للبيع
 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 
20.23 جنيه للشراء
20.44 جنيه للبيع
 
 
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 
20.16  جنيه للشراء
20.37  جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

 
20.33  جنيه للشراء
20.48 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 
20.20 جنيه للشراء
20.35 جنيه للبيع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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