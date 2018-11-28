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سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 28-11-2018 والعملة تواصل استقرارها أمام الجنيه

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 12:25 م
سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 28-11-2018 والعملة تواصل استقرارها أمام الجنيه ريالات ارشيف
كتبت- هبة حسام
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واصل الريال السعودى حالة الاستقرار التى يشهدها أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال تعاملات، اليوم الأربعاء 28-11-2018، مسجلا فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر، بالغاً 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، منذ قليل.
 
 
وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، بعد أن بلغ متوسط سعره فى السوق المصرى، 4.76 جنيه للشراء، و 4.79 جنيه للبيع، بحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى.
 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

 
4.76  جنيه للشراء
4.79  جنيه للبيع
 
 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 

 
4.75  جنيه للشراء
4.78 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 
4.75  جنيه للشراء
4.76  جنيه للبيع
 
 
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 
4.68  جنيه للشراء
4.82  جنيه للبيع
 
 
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 
4.73  جنيه للشراء
4.77   جنيه للبيع 
 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 

 
4.74  جنيه للشراء
4.78  جنيه للبيع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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