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روسيا: سنعمل ما بوسعنا لمنع نشوب صراع عسكرى مع أوكرانيا

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:05 ص
روسيا: سنعمل ما بوسعنا لمنع نشوب صراع عسكرى مع أوكرانيا بوتين
موسكو (أ ش أ)
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أعلن رئيس لجنة العلاقات الدولية فى مجلس الاتحاد الروسى، قسطنطين كوساتشيوف، أن بلاده ستبذل كل ما بوسعها للحيلولة دون نشوب صراع عسكرى مع أوكرانيا بأى شكل من الأشكال، مطالبا الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى بعدم تشجيع أوكرانيا على شن حرب آخرى فى أوروبا.

وقال كوساتشيوف، لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، أنه "فى ظل الوضع الحالى المثير للقلق، فإنه على الاتحاد الأوروبى وحلف الناتو وقف تحريض الرئيس الأوكرانى على خوض حرب آخرى فى أوروبا". وأضاف: "أن روسيا ستعمل كل ما بوسعها لعدم السماح بنشوب أى عمل عسكرى بأى شكل من الأشكال"، وذكر البرلمانى الروسى أن الرئيس الأوكرانى يقوم حاليا بإعداد البلاد لحرب مع روسيا.

يُذكر أن التوتر تصاعد بين روسيا وأوكرانيا فى الأيام الأخيرة إثر احتجاز البحرية الروسية 3 سفن عسكرية أوكرانية انتهكت، بحسب موسكو، الحدود الإقليمية الروسية قبالة مضيق كيرتش. ودعت روسيا على الفور مجلس الأمن الدولى إلى الانعقاد، فى الوقت الذى دعا فيه الاتحاد الأوروبى وحلف الناتو الطرفين لضبط النفس.

وكان مجلس الأمن القومى والدفاع الأوكرانى قد أيد اقتراح الرئيس بيترو بوروشنكو حول فرض نظام الأحكام العرفية فى البلاد بعد حادث مضيق كيرتش، وتمت المصادقة على الاقتراح من قبل الرادا الأوكرانى (البرلمان) بفرض الأحكام العرفية فى البلاد 30 يوماً.

 

 

 


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