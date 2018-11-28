video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 10:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

روسيا تعرب عن ثقتها فى تطهير الحدود السورية العراقية وشرق الفرات من المسلحين

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 09:27 ص
روسيا تعرب عن ثقتها فى تطهير الحدود السورية العراقية وشرق الفرات من المسلحين جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
أستانة(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعرب مبعوث الرئيس الروسى الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، اليوم الأربعاء، عن ثقة بلاده فى نجاح عملية تطهير الحدود السورية العراقية وشرق الفرات من "بقايا" المسلحين.

وقال لافرينتيف لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية "يوجد العديد من الأسئلة للنقاش، ولكن الوضع فى الجمهورية العربية السورية يتحسن تدريجيا نحو الاستقرار، والوضع الأخير، والمعلومات الأخيرة تشير إلى نجاح العملية العسكرية بالقضاء على المسلحين فى منطقة السويداء، وسيتم توسيع العملية العسكرية للقضاء على المجموعات المسلحة فى المنطقة ما بين شرق الفرات والحدود العراقية السورية".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرصد السورى: مقتل وفرار العشرات من تنظيم داعش قرب الحدود السورية العراقية

روسيا

موسكو

الحدود السوريه العراقيه

تطهير الحدود السوريه العراقيه

الفرات




لا تفوتك
صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة