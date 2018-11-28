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رفع كفاءة ومنشآت القرية الأوليمبية بالإسماعيلية بتكلفة 2 مليون جنيه

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:08 ص
رفع كفاءة ومنشآت القرية الأوليمبية بالإسماعيلية بتكلفة 2 مليون جنيه القرية الأوليمبية بالإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى
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قال اللواء صبحى البوهى، مدير عام القرية الأوليمبية بالإسماعيلية، إن القرية بدأت المرحلة الأولى من التطوير و رفع كفاءة منشآتها الفندقية لتواكب التطوير الحادث على أرض المحافظة من انجازات  مشاريع عملاقة وفتح مجالات جديدة للعمل وأفاق متنوعة لإقامة أنشطة فندقية ورياضية وخدمية متنوعة وتضم المرحلة الاولى تطوير  قسم الاستقبال والمطعم الرئيسى للقرية وصالة الاستقبال الرئيسية وجناحين فندقين يضم 56 غرفة فندقية.

أضاف، اللواء صبحى البوهى، القرية الاوليمبية بالإسماعيلية هى أحد المنشآت الرياضية والفندقية العملاقة التى تتبع محافظة الإسماعيلية  وتقع فى منطقة جبل مريم وتطل على قناة السويس وتتميز القرية بالموقع المتميز والأسعار التى تنافس بقوة مثيلاتها فى الخدمة والمساحة المقدمة، مشيرًا إلى أن القرية تعد صرح رياضى وفندقى متميز تبلغ مساحتها 24 فدان منهم 16 ألف متر مربع مساحات خضراء وملاعب مفتوحة وتضم القرية حمام سباحة أوليمبى مغطى وصالة متعددة الأغراض مكيفة تصلح للعديد من الرياضات وساونا وملعب كرة قدم رئيسى وملعبين أسكواش وصالة جيم و مسجد.

وشهدت القرية منذ نشأتها العديد من البطولات الرسمية القومية والدولية التى أقيمت عليها بالإضافة إلى العديد من المؤتمرات وورش العمل ومعسكرات المنتخبات القومية الرياضية ومعسكرات أيضًا لفرق أوروبية وأفريقية.

وأوضح مدير عام القرية الأوليمبية بالإسماعيلية، أن عملية التجديد والتطوير تتم من فائض أرباح القرية حيث حققت القرية خلال الـ5 أعوام الماضية أزدهارًا وتحقيقًا لأعلى معدلاتها فى الأرباح وتعمل القرية رغم أعمال التطوير بـ 80 % من طاقاتها الفندقية.

و أكد أحمد الفرارجى نائب رئيس القرية أن القرية كمنشأة سياحية رياضية رائدة فى محافظة الإسماعيلية تسهم فى تدريب الخريجين وطلبة المدارس الفندقية على أعمال الفندقة كما أنها كانت سببًا فى توفير فرص عمل لكثير من أبناء المحافظة.

  

 
 
 

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