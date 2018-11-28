رئيس وزراء باكستان: حزبى والجيش يريدان إصلاح العلاقات مع الهند

رويترز

قال رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان اليوم الأربعاء إن حزبه والجيش الذى يتمتع بالنفوذ فى البلاد يريدان إصلاح العلاقات مع الهند الخصم اللدود لباكستان، فيما يبدو أنها محاولة أخرى لتحسين العلاقات المتدهورة بين البلدين.

وأضاف خان، فى كلمة خلال افتتاح معبر حدودى جديد مع الهند فى إقليم البنجاب "أنا، رئيس الوزراء، وحزبى السياسى وباقى أحزابنا السياسية وجيشنا وجميع مؤسساتنا متفقون. نريد المضى قدما".

وقال مخاطبا الهند "إذا اتخذت الهند خطوة واحدة إلى الأمام سنتخذ خطوتين إلى الأمام نحو الصداقة".