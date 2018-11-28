video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 02:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء باكستان: حزبى والجيش يريدان إصلاح العلاقات مع الهند

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 01:59 م
رئيس وزراء باكستان: حزبى والجيش يريدان إصلاح العلاقات مع الهند رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان
رويترز
إضافة تعليق

قال رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان اليوم الأربعاء إن حزبه والجيش الذى يتمتع بالنفوذ فى البلاد يريدان إصلاح العلاقات مع الهند الخصم اللدود لباكستان، فيما يبدو أنها محاولة أخرى لتحسين العلاقات المتدهورة بين البلدين.

وأضاف خان، فى كلمة خلال افتتاح معبر حدودى جديد مع الهند فى إقليم البنجاب "أنا، رئيس الوزراء، وحزبى السياسى وباقى أحزابنا السياسية وجيشنا وجميع مؤسساتنا متفقون. نريد المضى قدما".

وقال مخاطبا الهند "إذا اتخذت الهند خطوة واحدة إلى الأمام سنتخذ خطوتين إلى الأمام نحو الصداقة".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصين: أى محاولة لتقويض علاقة صداقتنا مع باكستان مصيرها الفشل

قطريليكس تكشف غش تنظيم الحمدين فى اتفاقية الغاز مع باكستان بالمقارنة مع الهند

فى الذكرى الـ10 لهجمات مومباى.. الهند تتهم باكستان بالتقاعس فى ضبط المنفذين

باكستان

عمران خان

رئيس الوزراء الباكستانى

الهند

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

صور.. "اليوم السابع" تتسلم 3 جوائز فى مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

11 نصيحة من مركز الأزهر العالمى لحماية المجتمع من خطر لعبة pubg

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

مصر والسعودية.. تحديات مشتركة ومصير واحد.."القاهرة ـ الرياض" تحالف "ضد مؤامرات" استهداف المنطقة العربية.. مواجهة داعش والتصدى لتمويل قطر للإرهاب ودعم الشرعية فى اليمن أبرز معارك البلدين لنشر الاستقرار

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

الكرة الحمراء تصرخ.. الغضب يجتاح جماهير الأهلي عقب الهزيمة من المقاولون العرب فى الدوري.. الجماهير فى حالة ذهول وتُحمّل مجلس الخطيب مسئولية الإنهيار المحلى وضياع لقب أفريقيا والخروبج العربى

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

تحديث جديد لخرائط جوجل يوفر دعم "الهاشتاج"

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة