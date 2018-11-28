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رئيس الوزراء يتابع إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة القضاء على فيروس سى

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 02:24 م
رئيس الوزراء يتابع إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة القضاء على فيروس سى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعى، اجتماعا مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة لمتابعة الاستعدادات لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة"، لعلاج مرضى فيروس سى والأمراض غير السارية.

 

ومن المقرر أن يعقد غدا الخميس بمقر مجلس الوزراء، مؤتمر صحفى بحضور كلا من وزراء التربية والتعليم والتعليم العالى والصحة وبعض المسئولين، للإعلان عن إطلاق وتفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة"، لعلاج مرضى فيروس سى والأمراض غير السارية

 

كما سيتم الإعلان خلال المؤتمر عن حصر نهائى لما تم إنجازه فى المرحلة الأولى.


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