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رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يستقبل سفير الهند لبحث التعاون

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 05:14 م
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يستقبل سفير الهند لبحث التعاون رئيس الأكاديمية العربية وسفير الهند
الإسكندرية أسماء على بدر
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استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، اليوم الأربعاء، السفير راهول كواليشيرايث، سفير الهند بالقاهرة، ومندوب الهند الدائم لدى جامعة الدول العربية.

 

وفى بداية اللقاء رحب معالى رئيس الأكاديمية، بالسفير الهندى، معربا عن سعادته لهذه الزيارة، وخلال اللقاء تبادل رئيس الأكاديمية الأحاديث الودية مع السفير الهندى، مستعرضًا كافة الموضوعات الخاصة ببحث سبل التعاون بين الأكاديمية والجانب الهندى.

 

كما قدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار عرضًا موجزًا عرّف من خلاله السفير بالأكاديمية وأتفاقيات التعاون العلمية والبحثية بين الأكاديمية وكبريات الجامعات فى العالم، بالإضافة إلى برامج التبادل الطلابى مع الجامعات الاوروبية والامريكية.

 

من جانبه، وجه سفير الهند الشكر للدكتور إسماعيل عبد الغفار على حسن الاستقبال والضيافة، مٌثمنًا الدور الكبير الذى تقدمه الأكاديمية فى تأهيل طلابها علميًا وعمليًا.

 

وأثنى السفير راهول كواليشيرايث، على ما رآه فى الأكاديمية من منشآت كبيرة متقدم، معربًا عن اعتزازه بتلك الزيارة لذلك الصرح التعليمى المتميز.

 

وفى ختام اللقاء قدم رئيس الأكاديمية درعًا تذكاريًا السفير بمناسبة زيارته للأكاديمية، متمنيًا لهم التوفيق.

 


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